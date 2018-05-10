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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Девочка на квадроцикле сбила женщину у Волгаря в Самаре
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10 мая 2018, 01:19
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Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани
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10 мая 2018, 11:29
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре
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10 мая 2018, 09:30
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В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб
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16 ноября 2017, 11:01
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Незаметная кража двух фонарных столбов
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7 августа 2017, 12:17
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В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
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27 июня 2017, 02:38
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В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб
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23 мая 2016, 02:40