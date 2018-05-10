1
53
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888b.                888888   .d8888b.   d8b   d888    Y88b   d88P 
 888  "88b                 "88b  d88P  Y88b  Y8P  d8888     Y88b d88P  
 888  .88P                  888  888    888         888      Y88o88P   
 8888888K.   88888b.        888  Y88b. d888  888    888       Y888P    
 888  "Y88b  888 "88b       888   "Y888P888  888    888        888     
 888    888  888  888       888         888  888    888        888     
 888   d88P  888  888       88P  Y88b  d88P  888    888        888     
 8888888P"   888  888       888   "Y8888P"   888  8888888      888     
                          .d88P                                        
                        .d88P"                                         
                       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

10 мая 2018, 01:38
Девочка на квадроцикле сбила женщину у Волгаря в Самаре

Девочка на квадроцикле сбила женщину у Волгаря в Самаре

В Самаре 13-летняя девочка сбила 29-летнюю женщину на грунтовой дороге. Инцидент произошел в Куйбышевском районе в среду, 9 мая, около озера Дубовый Ерик – это рядом с микрорайоном «Волгарь». В полиции рассказали о подробностях ДТП, по факту которого проводится проверка, 
10 мая 2018, 01:19
Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Утром 10 мая в Сызрани произошло ДТП. Около 9:30 в створе улиц Набережной, Монастырской и Урицкого здесь столкнулись "Лада Приора" и Nissan Juke. Российская легковушка ударила иномарку в заднюю часть.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. Возможно, водитель 
10 мая 2018, 11:29
Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

В Самаре полицейские сообщили официальную информацию о ДТП с участием иномарки Hyundai и пассажирского автобуса Peugeot, в котором в том числе ехали дети. ДТП произошло в среду, 9 мая, в 14:30 на Московском шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Есть 
10 мая 2018, 09:30
В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В ночь на четверг, 16 ноября, в Самаре легковушка врезалась в столб. ДТП произошло на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. Авто (по предварительной информации «Лада Приора») разорвало от удара о столб, рассказывают очевидцы. Фото с места аварии 
16 ноября 2017, 11:01
Незаметная кража двух фонарных столбов

Незаметная кража двух фонарных столбов

Можно ли на крыше Renault Twingo перевезти столь крупногабаритный груз? Ответить на этот вопрос попытался житель Голландии.

Полиция города Лелистад опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографии с места задержания весьма неординарного водителя. Как сказано в описании к посту, 
7 августа 2017, 12:17
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары упали два фонарных столба, сообщили очевидцы. В результате движение транспорта оказалось заблокировано в обоих направлениях. Образовалась пробка.

По сообщению полиции, ДТП было зарегистрировано в 13:30. По уточненным данным, столбы упали не 
27 июня 2017, 02:38
В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

Ночью 22 мая в Автозаводском районе Тольятти автомобилист на иномарке врезался в столб. ДТП произошло во втором часу ночи на улице Революционной. За рулем Kia Rio находился 19-летний парень, получивший водительские  права менее года назад. Он ехал от Приморского бульвара 
23 мая 2016, 02:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх