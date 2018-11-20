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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек
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20 ноября 2018, 02:02
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто
В ночь с 9 на 10 ноября в Самаре произошло ещё одно ДТП с автомобилем службы каршеринга. На этот раз водитель арендованной машины потерял управление, вылетел с дороги и снёс столб, передают активисты "Ночного патруля" в своем паблике ВК. …
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10 ноября 2018, 04:20
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В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»
Блогер togobitskiy рассказал, что в Самаре все-таки появился «Делимобиль»: «Спустя 5 лет столичные тренды в части общественного транспорта дошли и до Самары - начал работу московский сервис каршеринга «Делимобиль». Вкратце это поминутная аренда автомобиля. Минута стоит 7-8 рублей в …
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20 февраля 2018, 03:38
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В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
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8 февраля 2018, 03:01
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В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
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2 ноября 2017, 03:12