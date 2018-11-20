«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада … Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада