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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто

Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто

В ночь с 9 на 10 ноября в Самаре произошло ещё одно ДТП с автомобилем службы каршеринга. На этот раз водитель арендованной машины потерял управление, вылетел с дороги и снёс столб, передают активисты "Ночного патруля" в своем паблике ВК
10 ноября 2018, 04:20
В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»

В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»

Блогер togobitskiy рассказал, что в Самаре все-таки появился «Делимобиль»: «Спустя 5 лет столичные тренды в части общественного транспорта дошли и до Самары - начал работу московский сервис каршеринга «Делимобиль». Вкратце это поминутная аренда автомобиля. Минута стоит 7-8 рублей в 
20 февраля 2018, 03:38
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во 

8 февраля 2018, 03:01
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
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