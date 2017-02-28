В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев назад.
В сообщении полиции указано, что ДТП произошло в условиях снегопада. Взрослых с ребенком не было. Пострадавшего доставили в больницу. По данным ГИБДД, автоледи была трезва.
|
В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
|
28 февраля 2017, 10:00
|
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
|
27 февраля 2017, 03:13
|
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
|
27 февраля 2017, 12:22
|
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
|
26 февраля 2017, 06:14
|
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.
Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
|
13 февраля 2017, 10:56
|
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
|
9 февраля 2017, 02:55
|
В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
|
8 февраля 2017, 04:18
|
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
|
6 февраля 2017, 04:09
|
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
|
6 февраля 2017, 09:35
|
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
|
3 февраля 2017, 10:50
|
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
|
25 января 2017, 11:20
|
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти
|
16 января 2017, 10:25