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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП на дороге Самара – Чапаевск. По словам автора поста, неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением. Машина развернувшись пробила ограждение моста и повисла над обрывом. По сообщению 
28 февраля 2017, 10:00
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления 
13 февраля 2017, 10:56
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

8 февраля 2017, 04:18
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.

Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на 
25 января 2017, 11:20
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

В понедельник, 16 января под Тольятти произошло ДТП. На трассе М5, между постом «Зеленовка» и Обводной, перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer 9, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, иномарка вылетела в кювет, не доехав до автозаправки «Роснефть». Машиной, 
16 января 2017, 10:25
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