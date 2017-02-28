Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в …