28-летняя Дарья Усачёва скрылась с места ДТП. Инцидент произошёл в полдень 6 июня. 8-летняя Валерия перебегала дорогу рядом с рынком, расположенным в Ново-Молодёжном переулке, и была сбита автомобилем Citroën C5. По словам девочки, женщина выглянула в окно и поехала дальше. Ребёнок отделался незначительными ушибами.
Вычислить автоледи госавтоинспекторам помогли свидетели и записи с камер видеофиксации. Сама она отрицала факт наезда на девочку, аргументируя тем, что не чувствовала и не слышала удара.
Решением мирового суда за оставление места ДТП Дарья Усачёва была лишена водительских прав сроком на 1 год. В этой истории есть еще один удивительный факт. Выяснилось, что отец нарушительницы был крёстным мамы пострадавшей девочки. Женщины, которые не общались много лет, узнали друг друга в зале суда.
|
В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
|
8 июня 2017, 10:37
|
Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных
Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
|
8 июня 2017, 02:08
|
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист
Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.
Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную …
|
8 июня 2017, 01:45
|
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
|
7 июня 2017, 04:14
|
Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней
|
7 июня 2017, 11:37
|
В Великобритании собака на тракторе задавила своего хозяина-мультимиллионера
В английском графстве Северный Сомерсет фермер-миллионер оказался жертвой несчастного случая. 70-летний Дерек Мид попал под колеса трактора, которым управляла его собака, рассказывает Telegraph.
|
7 июня 2017, 10:06
|
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва
В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
|
6 июня 2017, 02:02
|
Пьяных водителей в России будут сажать в колонию с 1 июля
|
29 июня 2015, 03:53
|
За тонировку автомобилей могут начать лишать прав
В России готовятся поправки в административный кодекс, которые будут предусматривать лишение прав за чрезмерную тонировку авто, сообщает «РЕН ТВ».
|
5 февраля 2015, 07:47
|
Водитель без прав пытался скрыться от самарских полицейских
В ночь на вторник, 29 июля, инспекторы ДПС заметили на перекрестке проспекта Кирова и ул. Ставропольской иномарку с явными механическими повреждениями. Полицейские, предположившие, что водитель пытается скрыться с места ДТП, решили остановить машину. Однако автомобилист требование правоохранителей не выполнил и …
|
29 июля 2014, 02:41