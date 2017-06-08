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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
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Пьяных водителей в России будут сажать в колонию с 1 июля

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Водитель без прав пытался скрыться от самарских полицейских

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В ночь на вторник, 29 июля, инспекторы ДПС заметили на перекрестке проспекта Кирова и ул. Ставропольской иномарку с явными механическими повреждениями. Полицейские, предположившие, что водитель пытается скрыться с места ДТП, решили остановить машину. Однако автомобилист требование правоохранителей не выполнил и 

29 июля 2014, 02:41
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