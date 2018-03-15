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Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области
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15 марта 2018, 02:56
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Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области
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14 марта 2018, 03:38
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Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Самаре
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13 марта 2018, 03:03
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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 02:21
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Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре
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28 февраля 2018, 01:52
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Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской
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14 февраля 2018, 10:35
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В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы
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1 февраля 2018, 05:39
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В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал
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29 января 2018, 01:33
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Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых
Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, …
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8 января 2018, 02:48
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В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
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28 декабря 2017, 03:40
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В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку
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27 ноября 2017, 01:22