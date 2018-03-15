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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

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Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

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Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
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Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 27 февраля в результате ДТП на проспекте Кирова пострадал ребенок. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Peugeot Partner. Это случилось в 15:30 около дома 138а по улице Свободы. По данным полицейских, за 

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Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской

Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской

Сегодня, 14 февраля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 16:25 на Алма-Атинской автоледи за рулем Toyota сбила мужчину.
 
По версии сотрудников полиции, автомобилистке стало плохо. Она сначала задела Lada Kalina, а потом наехала на семью: мужа, 
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В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Ставропольском районе Самарской области свора бродячих собак покусала ребенка во дворе школы. Инцидент произошел 20 января в населенном пункте Выселки. Пострадавший 9-летний мальчик попал в больницу. Медики насчитали у него три раны от укусов. Его уже выписали из больницы.

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В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре полицейские  ищут водителя, сбившего 12-летнего мальчика. ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на улице Стара-Загора в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.

По данным полицейских, неизвестный автомобилист ехал от улицы Димитрова в сторону проспекта Кирова. Ребенка машина сбила около 

29 января 2018, 01:33
Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, 
8 января 2018, 02:48
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре в ДТП в дворовом проезде на улице Стара-Загоре пострадала пенсионерка. Автоледи на Renault Sandero при движении задним ходом сбила пожилую женщину. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, примерно в 13 часов. Иномаркой управляла 19-летняя девушка. Потерпевшая - 1938 

27 ноября 2017, 01:22
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