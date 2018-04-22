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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой

Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
 
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для 
22 апреля 2018, 01:50
Пенсионерка погибла в ДТП под Сызранью: машина вылетела с трассы

Пенсионерка погибла в ДТП под Сызранью: машина вылетела с трассы

30-летний водитель с тяжелыми травмами доставлен в местную ЦГБ.
22 апреля 2018, 12:27
Два человека погибли в ДТП с «Лада Ларгус» под Большой Черниговкой

Два человека погибли в ДТП с «Лада Ларгус» под Большой Черниговкой

Сегодня, 22 апреля, на автомагистрали А-300 «Самара - Большая Черниговка» произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По информации Единой дежурной диспетчерской службы Большечерниговского муниципального района, информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 9:01.  На 121 километре А-300 случилось ДТП 
22 апреля 2018, 11:51
Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»

Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»

ДТП произошло примерно в 2:30 в ночь с пятницы на субботу в районе ГНС «Газонаполнительная», сообщают очевидцы в паблике «Тольятти» соцсети ВК. Столб и машина понесли серьезный урон. «Газонаполнительная» имеет неоднозначную репутацию среди автомобилистов. Из-за частых ДТП место прозвали 
21 апреля 2018, 03:02
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 апреля в Ставропольском районе области. 44-летний водитель на «Volvo» ехал по трассе «М-5» из Самары в сторону Тольятти. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «ВАЗ», и все закончилось столкновением. После 

20 апреля 2018, 02:47
Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

«Растаявшие» весенние дороги в Сызрани спровоцировали инцидент с участием автомобиля «Скорой помощи». Все случилось в пятницу, 20 апреля. Спецмашина заехала в лужу около местного кремля. Ухаб оказался настолько глубоким, что самостоятельно он выбраться уже не смог. На помощь ему приехала 
20 апреля 2018, 01:27
Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

В Сызрани появилось около полутора десятка парковочных мест в центре города. Там был перенесен знак «Парковка запрещена», расположенный на пересечении с улицей Константина Федина. Там же было прикреплено предупреждение о том, что на участке работает эвакуатор. Таким образом, нарушители рисковали 
20 апреля 2018, 12:47
Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней.

Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. 

18 апреля 2018, 03:52
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской

Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской

Сегодня, 14 февраля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 16:25 на Алма-Атинской автоледи за рулем Toyota сбила мужчину.
 
По версии сотрудников полиции, автомобилистке стало плохо. Она сначала задела Lada Kalina, а потом наехала на семью: мужа, 
14 февраля 2018, 10:35
Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых

Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, 
8 января 2018, 02:48
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