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Сызранца нашли в подъезде дома с пробитой головой
Житель Сызрани был сильно избит неизвестными лицами и во время транспортировки в больницу уже был без сознания, передает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на источники в медучреждении.
По данным портала, утром 19 апреля, очевидцы с улицы Новостроящейся вызвали «скорую» для …
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22 апреля 2018, 01:50
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Пенсионерка погибла в ДТП под Сызранью: машина вылетела с трассы
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22 апреля 2018, 12:27
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Два человека погибли в ДТП с «Лада Ларгус» под Большой Черниговкой
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22 апреля 2018, 11:51
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Тольяттинец на иномарке снес столб в «долине смерти»
ДТП произошло примерно в 2:30 в ночь с пятницы на субботу в районе ГНС «Газонаполнительная», сообщают очевидцы в паблике «Тольятти» соцсети ВК. Столб и машина понесли серьезный урон. «Газонаполнительная» имеет неоднозначную репутацию среди автомобилистов. Из-за частых ДТП место прозвали …
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21 апреля 2018, 03:02
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Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области
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20 апреля 2018, 02:47
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Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани
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20 апреля 2018, 01:27
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани
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20 апреля 2018, 12:47
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Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани
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18 апреля 2018, 03:52
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20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре
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29 марта 2018, 02:21
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Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре
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15 марта 2018, 04:04
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Автоледи сбила семейную пару с ребенком в Самаре на Алма-Атинской
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14 февраля 2018, 10:35
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Под Самарой 19-летняя автоледи врезалась в бензовоз: есть погибший и трое раненых
Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волжском районе Самарской области. Около 6 часов утра на 24 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и бензовоз. За рулем вазовской легковушки находилась 19-летняя девушка. По предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, …
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8 января 2018, 02:48