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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
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4 июня 2018, 09:56
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Прицеп смерти: пенсионер погиб в ДТП под Александровкой
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2 июня 2018, 03:32
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6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре
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1 июня 2018, 04:56
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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне
Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой …
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16 мая 2018, 03:24
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Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
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25 апреля 2018, 11:35
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Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село
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22 апреля 2018, 01:12
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Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина
В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь …
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20 апреля 2018, 11:49
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Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре
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19 апреля 2018, 04:43
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Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина
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27 октября 2017, 09:32