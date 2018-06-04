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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
Прицеп смерти: пенсионер погиб в ДТП под Александровкой

Прицеп смерти: пенсионер погиб в ДТП под Александровкой

Вчера, 1 июня, в Самарской области неподалеку от села Александровка произошло ДТП со смертельным исходом. Двое жителей Жигулевска, ехавшие на "Рено" с прицепом, съехали в кювет, после чего иномарка опрокинулась.
 
По версии сотрудников ГИБДД Ставропольского района, 46-летний водитель превысил 

2 июня 2018, 03:32
6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадал ребенок - автоледи на иномарке сбила 6-летнего велосипедиста. ДТП произошло в четверг, 31 мая. Примерно в 
1 июня 2018, 04:56
Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте 
1 июня 2018, 02:01
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.

Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой 
16 мая 2018, 03:24
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Автоледи спасли из грязевого плена под Сызранью: дама съездила в село

Жители села Заборовка Сызранского района вызволили из беды автоледи, которая на своего белоснежном КИА умудрилась практически по дверцы «зарыться» в местную грязь. Дама решила приехать в деревню погостить. Однако добраться до места назначения без приключений ей не удалось: на одной 
22 апреля 2018, 01:12
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Новое колесо обозрения высотой 55 метров в самарском парке Гагарина начнут строить в конце апреля. МАУ «Парки Самары» получило наземный каркас массой в 36 тонн, остальные детали — опоры и узел центральной оси — прибудут позднее. Ранее сообщалось, что кабинки 

19 апреля 2018, 04:43
Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина

Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина

Об инциденте рассказали региональном ГУФСИН. В парке Гагарина гуляли бабушка с пятилетним внуком. Ребенок кормил уток и упал в воду. Бабушка пыталась помочь внуку и сама начала тонуть. Спас их майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Это был выходной день, и 
27 октября 2017, 09:32
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