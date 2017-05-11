В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением …