Правительство России продлило до конца года действие двух программ, направленных на стимулирование отечественного автопрома, - по льготному кредитованию и льготному лизингу. Общий объем госфинансирования составит 10 млрд рублей, при этом максимальная стоимость машин, которые можно покупать по предложенной схеме, поднята на 300 тысяч рублей - с 1 млн 150 тысяч до 1 млн 450 тысяч. Чиновники рассчитывают, что это поможет компенсировать подорожание транспортных средств в 2016 году и расширит перечень субсидируемых марок автомобилей российского производства. Предполагается, что по программе будет реализовано не менее 350 тыс. авто в кредит по льготной ставке.
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В Тольятти открыт новый завод по производству МКПП
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