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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

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В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

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31 октября 2017, 11:30
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