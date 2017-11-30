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Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»
Корпорация Nissan разработала модель с дизайном в стилистике истребителя из "Звездных войн". Автомобиль получил наименование TIE Altima.
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30 ноября 2017, 10:31
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В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова
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30 ноября 2017, 08:44
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Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год
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29 ноября 2017, 05:59
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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport
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29 ноября 2017, 10:08
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Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин
Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
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28 ноября 2017, 04:15
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар
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13 ноября 2017, 12:42
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В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах
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9 ноября 2017, 04:06
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Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки
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31 октября 2017, 11:30