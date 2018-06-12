В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции На днях в полицию поступило сообщение от фельдшера в Борском районе. К нему поступил пациент с ножевой раной груди. Для выяснения обстоятельств получения травмы правоохранителям не потребовалось большого количества времени, так как к ним самостоятельно явился 45-летний брат пострадавшего. Он …