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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани
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8 июня 2018, 03:57
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Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
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31 мая 2018, 03:09
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Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла
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25 мая 2018, 11:51
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Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
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24 мая 2018, 04:39
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«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб
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11 мая 2018, 01:56
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В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции
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2 марта 2018, 03:47
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В Борском районе мужчина украл из частного дома посуду на 2 500 рублей
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25 января 2018, 08:21
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У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло
В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
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27 мая 2017, 01:39
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Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком
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19 апреля 2017, 04:59
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В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада
Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в …
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15 апреля 2017, 05:36
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Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом
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12 апреля 2017, 10:41
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Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары
По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК …
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11 ноября 2016, 12:21