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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

Загоревшийся холодильник отравил 2 жительниц Самары, одна умерла

В Самаре в четверг, 24 мая, в 16:33 произошел пожар в одном из жилых домов Юнгородка. ЧП произошло на Заводском шоссе.  К месту происшествия отправили шесть пожарных машин. Предположительно, в одной из квартир из-за короткого замыкания загорелся холодильник. Есть жертва. 

25 мая 2018, 11:51
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

Утром 10 мая смертельное ДТП произошло в Борском районе Самарской области. Примерно в 6:30 38-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по трассе Борское - Таволжанка. На 27-м километре дороги он не справился с управлением, легковушка съехала в кювет и опрокинулась. 

11 мая 2018, 01:56
В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции

На днях в полицию поступило сообщение от фельдшера в Борском районе. К нему поступил пациент с ножевой раной груди. Для выяснения обстоятельств получения травмы правоохранителям не потребовалось большого количества времени, так как к ним самостоятельно явился 45-летний брат пострадавшего. Он 

2 марта 2018, 03:47
В Борском районе мужчина украл из частного дома посуду на 2 500 рублей

В Борском районе мужчина украл из частного дома посуду на 2 500 рублей

На днях в полицию Борского района Самарской области поступило сообщение о краже из частного дома. Неизвестный преступник сломал дверной замок, забрался в жилище, и унес оттуда посуду на сумму 2 500 рублей. Потерпевший после этого не стал сразу обращаться в 

25 января 2018, 08:21
У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

У сельчанки из Немчанки вынесли мясо и подсолнечное масло

В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
 
Во время допроса мужчина, злоупотребляющий 

27 мая 2017, 01:39
Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в 
15 апреля 2017, 05:36
Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

Под Самарой нашли туши, зараженные опасным вирусом

В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. Найдены туши двух зараженных свиней в районе села Владимировка. Местные жители нашли мертвых животных в одном километре от села Владимировка около трассы в Приволжье. Возраст погибших свиней 
12 апреля 2017, 10:41
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
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