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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызани
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20 апреля 2018, 12:47
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Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре
В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало …
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20 апреля 2018, 11:13
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Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани
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18 апреля 2018, 03:52
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Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
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18 апреля 2018, 10:34
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Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани
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17 апреля 2018, 05:29
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26
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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43
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В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД. Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту …
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30 ноября 2017, 11:38
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Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»
Прокуратура привлекла самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» к административной ответственности за выбоины и ямы на дорогах. Повреждения асфальтобетонного покрытия были обнаружены почти на 20 улицах города. В частности - на Стара-Загоре, Свободы, Юбилейной, Пугачевской, Минской, Мирной, Нагорной, Олимпийской и в Ташкентском …
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13 октября 2017, 02:27
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В Самаре появились ямы-долгожители
Прокуратура Красноглинского района предъявила иск самарскому муниципальному предприятию «Благоустройство».
Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Были выявлены ямы и повреждения на дорогах в поселках Управленческий, Красная Глинка и Мехзавод. В адрес руководителя МП «Благоустройство» внесли представление …
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11 августа 2017, 11:49