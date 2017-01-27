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Материалы по теме:

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой 

26 января 2017, 03:00
В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова

В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В 
26 января 2017, 10:47
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото

Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото

Авария произошла ночью под Сызранью на автодороге М-5 «Урал».

Сегодня, 17 августа, около 4:30 утра на 885-ом километре автотрассы М-5 «Урал» столкнулись две иномарки, пишет Маленькая Сызрань.
 
По предварительной информации, 33-летняя автоледи на «Audi Q5», двигаясь со 
17 августа 2016, 10:46
Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента

Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента

Вчера, 27 мая, около 16 часов на 910 километре автотрассы М-5 "Урал произошло ДТП со смертельным исходом, передает "Маленькая Сызрань".
 
Столкнулись ВАЗ-2111 и фура. По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу.
 
В результате ДТП 
28 мая 2016, 12:58
ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото

ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото

Сегодня, 21 марта, почти на 2 часа оказалось полностью перекрыто движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» из-за дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.

Как передает «Маленькая Сызрань», авария случилась около 14:00 на 948 километре на территории Ставропольского района, между 
21 марта 2016, 09:56
Крупное ДТП на трассе М-5 «Урал» повернуло поток машин в Сызрань

Крупное ДТП на трассе М-5 «Урал» повернуло поток машин в Сызрань

Вчера, 5 декабря, вечером многие жители Сызрани были встревожены большим количеством фур, которые появились на улицах города. Самое очевидное предположение - что-то произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» - оказалось верным.
 
Как сообщает местный портал «Маленькая Сызрань», в 
6 декабря 2015, 12:11
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