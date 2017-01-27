Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную статистику пополнило новое ДТП.
В пятницу примерно в 10:30 на 1124 километре трассы мужчина 1959 года рождения, управляя грузовиком MAN, начал совершать обгон грейдера. Маневр не удался, и после столкновения со снегоуборщиком фура собрала еще два грузовика. В результате водитель одного из них получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован.
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На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
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26 января 2017, 03:00
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В Самаре тепловоз смял ВАЗ-2112 на проспекте Кирова
В среду, 25 января, в Самаре произошло ДТП на железнодорожных путях – столкнулись тепловоз и автомобиль ВАЗ-2112. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В …
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26 января 2017, 10:47
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП
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25 января 2017, 09:05
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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
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24 января 2017, 12:21
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На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
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24 января 2017, 11:46
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В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации
В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.
По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний …
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23 января 2017, 01:26
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Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото
Авария произошла ночью под Сызранью на автодороге М-5 «Урал».
Сегодня, 17 августа, около 4:30 утра на 885-ом километре автотрассы М-5 «Урал» столкнулись две иномарки, пишет Маленькая Сызрань.
По предварительной информации, 33-летняя автоледи на «Audi Q5», двигаясь со …
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17 августа 2016, 10:46
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Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента
Вчера, 27 мая, около 16 часов на 910 километре автотрассы М-5 "Урал произошло ДТП со смертельным исходом, передает "Маленькая Сызрань".
Столкнулись ВАЗ-2111 и фура. По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу.
В результате ДТП …
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28 мая 2016, 12:58
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ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото
Сегодня, 21 марта, почти на 2 часа оказалось полностью перекрыто движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» из-за дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.
Как передает «Маленькая Сызрань», авария случилась около 14:00 на 948 километре на территории Ставропольского района, между …
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21 марта 2016, 09:56
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Крупное ДТП на трассе М-5 «Урал» повернуло поток машин в Сызрань
Вчера, 5 декабря, вечером многие жители Сызрани были встревожены большим количеством фур, которые появились на улицах города. Самое очевидное предположение - что-то произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» - оказалось верным.
Как сообщает местный портал «Маленькая Сызрань», в …
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6 декабря 2015, 12:11