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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта

С 10 мая из-за ремонта на плотине Жигулевской ГЭС вводится ночной режим для грузовиков, сообщает мэрия Тольятти. До 30 ноября тяжелый транспорт с общей массой свыше 3 с половиной тонн и габаритными параметрами по ширине не более 3 метров 40 

10 мая 2017, 04:33
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа

Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
 
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с 
7 мая 2017, 10:01
Сызрань залили нефтью

Сызрань залили нефтью

В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.

«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты 

5 мая 2017, 02:25
Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

В Интернете опубликовано видео гигантской пробки на Южном шоссе в Самаре. Ролик был снят с высоты в понедельник, 1 мая, сообщил автор. Съемки проводились в темное время суток.

Напомним, в настоящее время в Самаре ремонтируют дорогу по путепроводу «Аврора» 
5 мая 2017, 10:19
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка

В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.

«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.

В ГУ 

26 апреля 2017, 05:56
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)

21 апреля на YouTube появилось видео многокилометровой автопробки на федеральной трассе «М5 Урал» в районе плотины Жигулевской ГЭС, где этой весной начались дорожные работы.
 
Эффектные кадры, снятые на камеру «коптера» с высоты птичьего полета, опубликовал тольяттинец Валерий Синегуб. По 
23 апреля 2017, 06:40
Спасется ли рыба от гидроудара?

Спасется ли рыба от гидроудара?

В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией 

20 апреля 2017, 06:11
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