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Грузовики поедут ночью: с 10 мая на плотине Жигулевской ГЭС вводится новый режим для тяжелого транспорта
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10 мая 2017, 04:33
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Сызранец, который «по пьяни» ударил полицейского, заплатит 7 тысяч рублей штрафа
Суд Сызрани оштрафовал на 7 тысяч рублей местного жителя, который ударил сотрудника полиции во время скандала в кафе. Об этом сообщает syzran-small.ru.
По данным портала, инцидент произошел 6 января. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с …
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7 мая 2017, 10:01
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Сызрань залили нефтью
В Сызрани расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Отработанными нефтепродуктами залили участок земли по улице Заводской. Там обнаружили установку для перегонки нефти.
«Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты …
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5 мая 2017, 02:25
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Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе
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5 мая 2017, 10:19
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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В Самаре из-за подозрительного предмета затруднено движение у Губернского рынка
В среду, 26 апреля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в троллейбусе в районе Губернского рынка.
«Пробка, Губернский рынок. Все объезжают, никого не пропускают. Говорят, что троллейбус якобы заминирован», - сообщил очевидец в соцсети и опубликовал фото.
В ГУ …
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26 апреля 2017, 05:56
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На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту
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24 апреля 2017, 09:58
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Дорожный апокалипсис у Жигулевской ГЭС сняли с высоты птичьего полета (есть видео)
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23 апреля 2017, 06:40
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Спасется ли рыба от гидроудара?
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20 апреля 2017, 06:11