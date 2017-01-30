Сейчас легковой автопарк правительства Самарской области насчитывает 254 автомобиля. Среди них как вполне еще свежие Форды, так и потрепанные Шеви Нивы и Вивы. Ежегодный ремонт требует солидных затрат. Поэтапно часть автопарка будет передаваться в министерство управления имуществом. Затем либо списываться, либо реализовываться с торгов. Частично им на смену будут приходить новинки тольяттинского автогиганта.
Валерий Колотилин, директор ГКУ СО "Служба транспортного обеспечения":
«34 легковых автомобиля мы будем выводить из эксплуатации. Тем самым мы произведем экономию. А если это наш автомобиль - из Самарской области. Сами понимаете, эксплуатация будет намного дешевле».
Сокращение правительственного автопарка - лишь одна из целого ряда мер, направленных на уменьшение расходов на государственное управление. Планируется сократить фонд оплаты труда в областных органах власти на 10%, порежут и расходы на госучреждения.
Всего экономия должна составить 2 миллиарда 800 миллионов рублей, которые направят на первостепенные социально-экономические задачи. В 1-ю очередь на оказание адресной социальной поддержки нуждающимся категориям - детям-сиротам, многодетным семьям, семьям с доходом ниже прожиточного минимума.
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