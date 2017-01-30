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Новые кадровые перестановки в правительстве Самарской области

Новые кадровые перестановки в правительстве Самарской области

Новые кадровые перестановки в областном правительстве. Как стало известно "ТЕРРЕ" из собственных источников, в ближайшее время в отставку может уйти еще один вице-губернатор. Речь идет о Валерии Юртайкине, ответственном за обеспечение правопорядка и противодействие коррупции. Он проработал в этой должности 

8 декабря 2016, 07:12
Академию футбола имени Коноплева в Тольятти купят за 250 млн рублей

Академию футбола имени Коноплева в Тольятти купят за 250 млн рублей

Правительство Самарской области купит за 250 млн рублей академию футбола имени Коноплева, которая расположена в поселке Приморский Ставропольского района. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Согласно материалам торгов, площадь академии составляет не менее 26 тысяч квадратных метров. В ее составе - 

18 ноября 2016, 04:29
Особая экономическая зона

Особая экономическая зона "Тольятти" на 10 лет переходит под управление правительства Самарской области

Региональные власти подписали соответствующее соглашение с федеральным Минэкономразвития.
Напомним, в июне президент Владимир Путин поручил разработать единую стратегию работы российских особых экономических зон, оптимизировать затраты и передать действующие объекты в управление регионов. По подсчётам Кремля, за 10 лет на открытие 

26 сентября 2016, 03:03
Самолет правительства Самарской области вновь не смогли продать

Самолет правительства Самарской области вновь не смогли продать

Очередная попытка продать принадлежащий областному правительству самолет "Ту-154М" в ВИП-исполнении провалилась. Как говорится в сообщении на сайте главного управления организации торгов региона, на аукцион не было подано ни одной заявки.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», этот лот выставили на продажу в 

1 сентября 2016, 04:23
Самара вошла в ТОП-25 регионов с самым большим автопарком

Самара вошла в ТОП-25 регионов с самым большим автопарком

Аналитики «Автостата» назвали российские регионы с наиболее внушительным автопарком. В общей сложности по отечественным трассам колесят более сорока миллионов легковых авто. Больше всего машин в Москве (3,8 млн. шт.) и Московской области (2,5 млн.шт.). Далее следуют Северная столица, Краснодарский край 
24 сентября 2015, 11:05
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