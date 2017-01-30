Новые кадровые перестановки в правительстве Самарской области Новые кадровые перестановки в областном правительстве. Как стало известно "ТЕРРЕ" из собственных источников, в ближайшее время в отставку может уйти еще один вице-губернатор. Речь идет о Валерии Юртайкине, ответственном за обеспечение правопорядка и противодействие коррупции. Он проработал в этой должности …