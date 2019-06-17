Восьмой Международный форум «Инженеры будущего», организаторами которого выступают крупнейшая общественная организация страны Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и госкорпорация «Ростех», состоится 2-13 июля в Оренбургской области.
В форуме каждый год участвуют молодые специалисты из Самарской области, а одним из партнеров крупнейшего для инженеров в возрасте до 30 лет события выступает Тольяттинский госуниверситет.
По поручению Владимира Путина, форум «Инженеры будущего» включен в перечень ключевых направлений деятельности Росмолодежи. Именно Федеральное агентство по делам молодежи предоставит авторам лучших проектов гранты на реализацию идей. При этом, разработчики при презентации и реализации проектов могут рассчитывать на профессиональную помощь ведущих экспертов.
- Денежные средства физические лица получат по итогам форума впервые – серьезная грантовая кампания стала возможна благодаря участию. Мы считаем, что конкуренция за субсидирование проектов окажется очень высокой. Отмечу, что инженеры будущего работают над такими важными направлениями, как импортозамещение, цифровая индустрия, бережливое производство, транспортные технологии, не ограничиваясь теоретическими исследованиями. Есть и практические результаты. Наша задача поддержать как можно больше хороших проектов, сообщил на пресс-конференции, предваряющей форум, в ТАСС первый заместитель председателя ООО «Союзмаш России», депутат Государственной думы от Самарской области Владимир Гутенев.
Ожидается, что на сей раз на форум в Оренбуржье приедут молодые специалисты из 40 стран. Для примера, три года назад стран-участниц было вдвое меньше. В рамках образовательной программы откроются 10 факультетов по различным направлениям промышленного производства и менеджмента. Деловая программа предполагает панельные дискуссии и конференции, круглые столы и мастер-классы, дебаты и тренинги, презентации и деловые игры. Подготовлена обширная спортивная, развлекательная и экскурсионная программа.
За восемь лет «Инженерами будущего» смогли себя назвать уже около 14000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов из 400 компаний и 85 вузов шестидесяти регионов России.
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