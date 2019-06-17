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Материалы по теме:

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

Во вторник, 11 июня, в  Самарском политехе проходит награждение призеров многопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует Союз Машиностроителей России. Мероприятие проводят ректор университета и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. 
11 июня 2019, 12:20
Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

В Instqgram появился аккаунт в поддержку спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками. Он так и называется - «Свобода Голунову». Там размещены почти 90 публикаций с видеороликами известных людей, которые возмущены происходящим и называют дело против журналиста сфабрикованным.
11 июня 2019, 12:01
Самарские двигатели успешно вывели в космос ракету «Союз 2.1б»

Самарские двигатели успешно вывели в космос ракету «Союз 2.1б»

Ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На околоземную орбиту выведен навигационный спутник «Глонасс-М».

Запуск состоялся с космодрома Плесецк 27 мая в 09.23 по 

27 мая 2019, 05:21
На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», продолжаются работы по реконструкции склада горюче-смазочных материалов. В рамках реализации проекта там стартовало строительство сливной железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом.

«Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных 

15 мая 2019, 04:06
Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области

Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
6 сентября 2018, 09:47
Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».

Названы команды-победительницы корпоративного рейтинга форума «Инженеры будущего - 2018».

На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды 

27 июля 2018, 09:36
В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»

В блогах: Владимир Гутенев рассказал о самых интересных событиях форума «Инженеры будущего-2018»

Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал у себя на странице в соцсети Фейсбук о Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018», который будет проводиться уже в седьмой раз.

"В этом году 
6 июля 2018, 10:35
Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников

3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».

О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

5 июля 2018, 09:25
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