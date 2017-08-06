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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову

Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
 
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу 
1 августа 2017, 11:14
«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

В Москве состоялась жеребьевка розыгрыша футбольного Кубка России. Клубы ФНЛ, в числе которых самарские «Крылья Советов», вступят в борьбу со стадии 1/32 финала. Самарцам выпало сразиться с победителем пары 1/64 финала, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Сызрань-2003». Игра между 

1 августа 2017, 11:59
Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".

У врачей 
31 июля 2017, 10:49
Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой 
31 июля 2017, 10:25
В Татарстане при ДТП загорелся автобус

В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали

Сегодня, 2 июля, в 0:40 в Центр управления в кризисных ситуациях по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузовика "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту "Самара-Ижевск". В 
2 июля 2017, 11:52
Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

В среду, 8 февраля, игроки БК «Самара» проведут свой второй в нынешнем сезоне матч в городе Ижевске. Самарцам предстоит сыграть с местной командой «Купол-Родники». Предыдущий матч с ней в рамках 1/8 Кубка России «Самара» выиграла со счетом 77:72. Сейчас «Купол-Родники» 

7 февраля 2017, 02:23
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии

Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.

"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного 
31 января 2016, 03:44
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