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Ах! Уедь: жителям Сызрани не понравилась уличная реклама, созвучная нецензурному слову
Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу …
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1 августа 2017, 11:14
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«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
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1 августа 2017, 11:59
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Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей
29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".
У врачей …
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31 июля 2017, 10:49
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Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД
Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой …
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31 июля 2017, 10:25
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В Татарстане при ДТП загорелся автобус "Самара-Ижевск": 13 человек погибли и 12 пострадали
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2 июля 2017, 11:52
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Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн
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7 февраля 2017, 02:23
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Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
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29 сентября 2016, 10:49
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Осужденным подросткам Жигулевской колонии не понравился здоровый образ жизни в Удмуртии
Подростки, переведенные в Ижевскую колонию из Жигулевской, поцарапались в знак протеста против новых правил. Как заявил СМИ врио начальника регионального ФСИН Игорь Криницин, протестантам не понравились порядки в удмуртском исправительном учреждении.
"Они более поражены криминальными тенденциями. Была попытка демонстративного …
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31 января 2016, 03:44