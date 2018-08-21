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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

В Автограде случилось ЧП:  жительница Автозаводского района не удержала своего малыша на руках. Двухлетний ребенок упал с высоты первого этажа. К счастью, он выжил, но получил очень серьезные повреждения. По словам врачей городской станции Скорой помощи, у маленького пациента диагностировали 
21 августа 2018, 10:49
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.

Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь 

11 мая 2018, 02:59
Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары

В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самары Елены Лапушкиной.

«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов 

29 марта 2018, 10:47
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от 
16 марта 2017, 10:19
В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль

В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль

13 и 14 июля, празднуя День взятия Бастилии, жители Франции подожгли 721 машину. Полиция задержала 723 человека. Если сравнивать с прошлогодним празднованием, в 2015-м сожгли на 23% больше авто. По подозрению в участии в беспорядках также стало больше задержанных – 
16 июля 2015, 04:37
Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.

Преступника заметила женщина – охранник 

8 декабря 2014, 11:38
В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

Сегодня, 19 июня, из-за непогоды в Сызрани упало дерево. Инцидент произошел на улице Красной рядом с домом №8, где были припаркованы автомобили, сообщает «Маленькая Сызрань».
В результате падения дерева пострадали Lada Priora и Chevrolet Aveo.
На месте происшествия работали специалисты 

19 июня 2014, 06:00
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