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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
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21 августа 2018, 10:49
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
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21 августа 2018, 08:49
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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
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15 августа 2018, 05:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
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11 мая 2018, 02:59
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Незаконные гаражи и автостоянку уберут из Советского района Самары
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29 марта 2018, 10:47
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Самарским медикам купят новые машины
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22 августа 2017, 10:05
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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от …
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16 марта 2017, 10:19
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В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль
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16 июля 2015, 04:37
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Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке
32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.
Преступника заметила женщина – охранник …
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8 декабря 2014, 11:38
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В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)
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19 июня 2014, 06:00