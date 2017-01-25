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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

В ночь на вторник, 24 января, самарские пожарные дважды выезжали на тушение горящих автомобилей.

Первый пожар произошел в поселке Крутые Ключи (Красноглинский район). Вызов поступил около двух часов ночи. На бульваре Финютина произошло возгорание в автомобиле Porsche. К месту ЧП были 

24 января 2017, 04:05
В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова предлагают запретить машины с правым рулем. Голосование по этой спорной идее стартовало на сайте Российской общественной инициативы. В качестве аргумента сообщается, что "в стране большое количество ДТП происходит с участием таких автомобилей". Борьба с транспортом, где водитель 

20 января 2017, 02:02
АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.

По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом 

18 января 2017, 04:30
Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".

17 января 2017, 04:12
Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

АвтоВАЗ в минувшем году продал в России 266 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в 2015-м. При этом авторынок в стране сократился на 12%. В декабре доля Lada впервые превысила 20%, что на 3 пункта больше, чем годом 

13 января 2017, 04:39
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей в результате допэмиссии акций. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Изначально планировалось разместить около 3 миллиардов 300 миллионов ценных бумаг, по факту эта цифра составила чуть более 2 миллиардов 904 миллионов штук или 

28 декабря 2016, 11:55
АвтоВАЗ планирует снизить цену на Lada Granta к 2017 году

АвтоВАЗ планирует снизить цену на Lada Granta к 2017 году

В рамках Московского автосалона президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор рассказал о новой стратегии предприятия. В частности, было сказано о снижении стоимости Granta и уменьшении числа модификаций.
Как говорят эксперты, «АвтоВАЗ» собирается корректировать в сторону уменьшения цену для того, чтобы возродить 

29 августа 2016, 02:14
Джигиты пересаживаются на LADA Granta

Джигиты пересаживаются на LADA Granta

Самая популярная среди автолюбителей Северного Кавказа машина - LADA Priora потеряла свое лидерство. Такие данные приводит аналитическое агентство "АВТОСТАТ".
В мае в регионе было продано 502 таких автомобилей, что почти на 34.5% меньше, чем годом ранее. Пальму первенства получила LADA 

21 июня 2016, 11:01
«АвтоВАЗ» снизил цены на Lada Kalina и Lada Granta

«АвтоВАЗ» снизил цены на Lada Kalina и Lada Granta

Как сообщают отечественные средства массовой информации, «АвтоВАЗ» предлагает отечественным автолюбителям скидки на две свои модели – Lada Kalina и Lada Granta. Есть возможность и то и другое авто в различных комплектациях в этом месяце приобрести по заниженным ценам. Сведения на 
2 марта 2016, 09:10
Немцы верят в успех Lada Granta

Немцы верят в успех Lada Granta

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выпустила видеосюжет о тест-драйве Lada Granta в Германии. Автоэксперт Эммануэль Шеффер рассказывает про машину АвтоВАЗа под звуки русской народной песни «Калинка-малинка».

По мнению немца, салон тольяттинского авто не слишком привлекателен для длительных поездок из-за жесткости 
17 февраля 2016, 03:18
На АвтоВАЗе рассказали, что будет с Lada Kalina в 2016 году

На АвтоВАЗе рассказали, что будет с Lada Kalina в 2016 году

По заявлению представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского, прекращения выпуска Lada Kalina в планах компании на 2016 год нет, вопреки данным, ранее распространенным в некоторых СМИ. Кроме того, в текущем году завод готовит кросс-версии «Весты» и Lada XRay. Напомним, ранее также сообщалось 
11 января 2016, 04:24
АвтоВАЗ планирует создать новый компактный кроссовер на базе Lada Kalina

АвтоВАЗ планирует создать новый компактный кроссовер на базе Lada Kalina

Крупнейший российский автопроизводитель намерен вывести на отечественный рынок в 2018 году компактный кроссовер, который построят на основе нынешней модели Lada Kalina. Такую информацию распространила газета «Известия» со ссылкой на документацию автокомпании. По сведениям издания, само семейство Kalina могут постепенно вывести 
23 декабря 2015, 01:03
В Тольятти пьяный водитель на «Калине» устроил массовое ДТП, есть фото и видео

В Тольятти пьяный водитель на «Калине» устроил массовое ДТП, есть фото и видео

Вчера, 27 ноября, в Автозаводском районе Тольятти около 17:50 водитель на Lada Kalina, двигаясь по улице Спортивной, не выбрал безопасную скорость движения, в результате не справился с управлением и врезался в стоявшую справа на обочине иномарку Chery Tiggo. После чего 
28 ноября 2015, 03:59
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