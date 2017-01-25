На тольяттинском заводе АвтоВАЗ хотят выпускать учебные автомобили Lada Granta и Lada Kalina. Предполагается, что их смогут использовать ученики автошкол. Машины получат дополнительное оснащение, полезное для обучения вождению. Появятся дублирующие педали, зеркало заднего вида. Учебные «Гранты» и «Калины» сразу будут выпускаться со знаком «Ученик» - в кузовах седан, универсал, лифтбек и хэтчбек. Учебные модели будут работать на моторе объемом 1,6 литра, мощностью в 87 или 98 лошадиных сил. На выбор будут доступны автомобили с механической трансмиссией и 4-ступенчатой АКП. Новые модели уже поддержали некоторые автошколы.
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