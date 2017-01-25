В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.

По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом …