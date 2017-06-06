Российский бизнес принято ругать за увод прибыли в офшоры. Но, как показывает расследование американского сената, россиянам тут есть чему поучиться, отмечают "Ведомости".

Бюджетный дефицит США ставит новые рекорды. В 2012 году он составил 8,5% ВВП, а госдолг – $16,7 трлн (106,5% …