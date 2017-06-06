АвтоВАЗ получит из федерального бюджета 600 млн рублей на оптимизацию почти 5 тысяч работников, заявил министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. По его словам, программа рассчитана на 2 ближайших года. Средства предназначены на подготовку и переподготовку персонала, частичное возмещение заработной платы высвобожденным сотрудникам, повышение их квалификации. Сейчас на АвтоВАЗе трудится около 41 тысячи человек. За последние 10 лет численность работников уменьшилась почти в 3 раза.
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