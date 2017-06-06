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Материалы по теме:

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на 
6 июня 2017, 02:10
АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ планирует до конца этого года сохранить текущие цены на автомобили. Об этом заявил президент компании Николя Мор. Концерн в начале января повысил цены на ряд своих автомобилей. Так, стоимость одной из самых популярных моделей марки - Lada Vesta - 

5 июня 2017, 10:57
АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

Продажи автомобилей Lada в России выросли в мае почти на 22 процента - почти до 25 тысяч 100 штук. Всего с начала года продано 112 тысяч 800 машин, что на 10,5% больше аналогичного показателя прошлого года. На АвтоВАЗе отмечают, что 

2 июня 2017, 02:33
На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам рассказал президент компании Николя Мор. Впрочем, он отметил, что этот вопрос пока только обсуждается.
Отметим, при предыдущем руководителе, Бу Андерсоне, на заводе сократили более 7000 человек. А если считать за 

1 июня 2017, 01:41
Microsoft планирует очередное массовое сокращение сотрудников

Microsoft планирует очередное массовое сокращение сотрудников

Несмотря на то что Microsoft уже покинули 18 тыс. сотрудников (14% штата), сокращения продолжатся – компания продолжает оптимизировать свои расходы. Следующая волна увольнений коснется прежде всего подразделений по разработке аппаратных средств и выпуску смартфонов, приобретенных у «Нокии». Однако эксперты считают, 
8 июля 2015, 06:09
В Самарской области не исключена оптимизация властного аппарата

В Самарской области не исключена оптимизация властного аппарата

Повысить эффективность работы регионального правительства потребовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин у ключевых представителей кабинета министров в субботу, 15 ноября, в ходе совещания, посвященного формированию бюджета губернии на следующий год. Глава региона подчеркнул, что в современных экономических и политических условиях 

17 ноября 2014, 11:14
Уклонисты из США

Уклонисты из США

Российский бизнес принято ругать за увод прибыли в офшоры. Но, как показывает расследование американского сената, россиянам тут есть чему поучиться, отмечают "Ведомости".

Бюджетный дефицит США ставит новые рекорды. В 2012 году он составил 8,5% ВВП, а госдолг – $16,7 трлн (106,5% 

27 мая 2013, 10:22
Охота на оптимизаторов

Охота на оптимизаторов

Власти разных стран все чаще обвиняют транснациональные компании в оптимизации налогов, из-за которой казна теряет миллиарды долларов. Hewlett-Packard, Starbucks, Google, Microsoft – теперь пришла очередь Apple, сообщают "Ведомости".

Воспользовавшись несовершенством американского налогового законодательства, Apple за последние четыре года недоплатила по меньшей 

22 мая 2013, 10:49
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