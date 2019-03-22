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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Рассылка неправильных квитанций за вывоз мусора в Самарской области затянется на полгода

Рассылка неправильных квитанций за вывоз мусора в Самарской области затянется на полгода

Рассылка неправильных квитанций за вывоз мусора в Самарской области затянется на полгода, заявили в регоператоре «Экостройресурс». По данным компании, платежки с ошибками получили около 1 процента населения региона. Исправлять неточности приходится вручную, так как бизнесмены не смогли найти единую базу 
22 марта 2019, 08:21
В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

В четверг днем, 21 марта, в Самаре нашли тело Лины Сторожевой. Напомним, что девушка исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах, ее безуспешно искали полиция и волонтеры. Перед исчезновением она попала на запись камеры видеонаблюдения, установленной у входа в 
21 марта 2019, 08:42
В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
21 марта 2019, 08:11
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
АвтоВАЗ получит 20 миллиардов рублей от Сбербанка

АвтоВАЗ получит 20 миллиардов рублей от Сбербанка

АвтоВАЗ подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов.

Плавающая процентная 

20 марта 2019, 03:58
Назван самый популярный автомобиль в России

Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 

6 марта 2019, 02:06
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
 
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, 
7 января 2019, 10:43
6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР

6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР

Дополнительный импульс в развитии в 2019 году по оценке регионального минэконома должна получить экономика Тольятти. Сразу 6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с местной Территорией Опережающего Развития. Решение об этом было принято на заключительном в 2018 году заседании комиссии по рассмотрению 
28 декабря 2018, 09:04
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
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