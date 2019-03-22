В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой … В четверг днем, 21 марта, в Самаре нашли тело Лины Сторожевой. Напомним, что девушка исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах, ее безуспешно искали полиция и волонтеры. Перед исчезновением она попала на запись камеры видеонаблюдения, установленной у входа в