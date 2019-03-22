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Рассылка неправильных квитанций за вывоз мусора в Самарской области затянется на полгода
Рассылка неправильных квитанций за вывоз мусора в Самарской области затянется на полгода, заявили в регоператоре «Экостройресурс». По данным компании, платежки с ошибками получили около 1 процента населения региона. Исправлять неточности приходится вручную, так как бизнесмены не смогли найти единую базу …
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22 марта 2019, 08:21
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В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой
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21 марта 2019, 08:42
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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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АвтоВАЗ получит 20 миллиардов рублей от Сбербанка
АвтоВАЗ подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов.
Плавающая процентная …
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20 марта 2019, 03:58
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Назван самый популярный автомобиль в России
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6 марта 2019, 02:06
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе
На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, …
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7 января 2019, 10:43
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6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР
Дополнительный импульс в развитии в 2019 году по оценке регионального минэконома должна получить экономика Тольятти. Сразу 6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с местной Территорией Опережающего Развития. Решение об этом было принято на заключительном в 2018 году заседании комиссии по рассмотрению …
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28 декабря 2018, 09:04
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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