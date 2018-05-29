АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.
Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До 2026 года предприятие планирует наладить выпуск 12 новых автомобилей и провести рестайлинг уже существующих моделей LADA.
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