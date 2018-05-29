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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

22 мая 2018, 07:01
АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать 

18 мая 2018, 04:48
Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация занялась поиском вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация направила запросы об имеющихся вакансиях для работников проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» более чем в 90 отечественных предприятий. Как сообщается, в настоящее время ведомство сосредоточено на содействии в трудоустройстве как летного, так и инженерно-технического состава авиационной компании. Эти тенденции наметились  после 

12 октября 2017, 12:23
Экс-глава Gett создал приложение для поиска работы в России и СНГ

Экс-глава Gett создал приложение для поиска работы в России и СНГ

Экс-руководитель российского филиала Gett анонсировал создание сервиса для поиска работы PapaJobs. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, бывший гендиректор Gett заявил о запуске сервиса PapaJobs в российской столице. Это приложение создано, прежде всего, для 

29 сентября 2017, 08:09
Зашифрованная вакансия: Apple ищет талантливого инженера с помощью секретного сообщения

Зашифрованная вакансия: Apple ищет талантливого инженера с помощью секретного сообщения

Корпорация Apple разместила в Сети тайную вакансию. Отыскать ее непросто, что объясняется дальнейшей деятельностью кандидата.
Тайную страницу нашел журналист Зак Уиттакер. Она перенаправляет пользователя Интернета на прямую вакансию с изображением логотипа компании. Там перечислен ряд требований к кандидату. В числе 

22 августа 2017, 02:12
В России создают летающий автомобиль-квадрокоптер

В России создают летающий автомобиль-квадрокоптер

Летающая машина будет способна преодолевать по воздуху расстояние до 500 километров. Проект разрабатывается инженерами и учёными из Псковского государственного университета.

Известно, что за основу летающего авто создатели берут устройство квадрокоптера. В воздух машину будут поднимать 4 электродвигателя и винты. 
6 августа 2015, 01:06
Реактивный ранец можно будет купить уже в 2016 году

Реактивный ранец можно будет купить уже в 2016 году

Мечта миллионов романтиков и ценителей фантастики осуществится через год. В продажу поступит реактивный ранец, над созданием которого инженеры ломали голову последние 35 лет. 

Устройство способно поднимать своего хозяина на высоту до тысячи метров и развивать скорость до 74 километров 
29 июня 2015, 05:47
Подготовка инженерных кадров нового поколения

Подготовка инженерных кадров нового поколения

В Общественной палате РФ состоялись слушания Комиссии по науке и инновациям, организованные совместно с Российской ассоциацией содействия науке, СоюзМаш России и ЛСОП. Вопросы, обсуждаемые на слушаниях, касались подготовки специалистов для российской промышленности и ее высокотехнологичных отраслей. 

По мнению руководителя рабочей группы 

6 февраля 2014, 04:53
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