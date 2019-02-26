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700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»
В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут …
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26 февраля 2019, 07:51
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
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26 февраля 2019, 12:21
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В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии
В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время …
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22 февраля 2019, 10:35
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В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
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21 февраля 2019, 03:22
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе
На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, …
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7 января 2019, 10:43
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В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн
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6 января 2019, 11:26
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт
«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В …
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30 ноября 2018, 10:29
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