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Материалы по теме:

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

Во вторник, 26 февраля, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без отопления и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и школа. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, зафиксирован порыв подающего трубопровода диаметром 250 мм 
26 февраля 2019, 12:21
В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани восстановили теплоснабжение 30 жилых домов после аварии

В Сызрани устранили коммунальную аварию, из-за которой было приостановлено теплоснабжение почти 30 жилых домов и нескольких социальных объектов. Напомним, что порыв на подающем и обратном трубопроводе диаметром 377 мм на улице Кирова в Сызрани произошел 21 февраля. На время 
22 февраля 2019, 10:35
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
 
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, 
7 января 2019, 10:43
В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре выставлены на продажу два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Оба кара имеют пробег примерно 1200 километров.
 
Как говорится в объявлении, 
6 января 2019, 11:26
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
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