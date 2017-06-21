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АвтоВАЗ отказался платить дивиденды
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19 июня 2017, 05:01
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Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом
Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
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19 июня 2017, 02:07
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В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром
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16 июня 2017, 01:14
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей
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15 июня 2017, 02:33
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АвтоВАЗ отложил допэмиссию
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14 июня 2017, 05:36
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей
В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …
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9 июня 2017, 02:31
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На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента
С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора.
Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил …
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9 июня 2017, 10:21
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В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт
Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
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22 мая 2017, 03:31
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«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray
Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
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22 мая 2017, 09:02
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Lada XRay сослали на север
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12 апреля 2017, 01:41
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В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая …
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30 января 2017, 02:36