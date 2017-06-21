В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала. Отметим, многие иностранные модели привозят на …