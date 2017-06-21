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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался платить дивиденды

АвтоВАЗ отказался от выплаты дивидендов за 2016 год. Такая информация содержится в аудиторском заключении, которое подготовлено к годовому собранию акционеров компании. Дивидендов не будет как по обыкновенным, так и по привилегированным ценным бумагам. Связано это с тем, что ПАО не 

19 июня 2017, 05:01
Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
Известный миллиардер провел переговоры с мэром Лос-Анджелеса относительно 

19 июня 2017, 02:07
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

Самарские силовики раскрыли уголовное дело о поджогах дорогих машин на 6-й просеке. В ноябре там сгорел автомобиль Infiniti FX37, а впоследствии огнем была уничтожена иномарка Peugeot. При этом были повреждены три машины, припаркованные рядом. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 

15 июня 2017, 02:33
АвтоВАЗ отложил допэмиссию

АвтоВАЗ отложил допэмиссию

Совет директоров АвтоВАЗа решил продлить сроки второй допэмиссии предприятия, следует из материалов компании. Размещение ценных бумаг на общую сумму в 95 миллиардов рублей началось 22 апреля и должно было завершиться 12 июня. Планировалось конвертировать в акции долги АвтоВАЗа перед основными 

14 июня 2017, 05:36
В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в 
9 июня 2017, 02:31
На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора. 

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил 
9 июня 2017, 10:21
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть 

22 мая 2017, 03:31
«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
Модель получит хромированные элементы кузова, колесные диски специального дизайна, обивку сидений из кожи и алькантары, металлические накладки на педалях и многое другое. 

22 мая 2017, 09:02
Lada XRay сослали на север

Lada XRay сослали на север

Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 

12 апреля 2017, 01:41
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
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