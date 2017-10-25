C 25 октября в России стартовали продажи новинок компании АвтоВАЗ - Lada Vesta SW и SW Cross. Покупателям предложат 24 варианта комплектаций. Стоимость – от 639,9 тысячи рублей за SW «Комфорт» с двигателем 1,6 литра на 106 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач и 755,9 тысячи рублей за люксовую Cross-версию. Доступны также автомобили с двигателем объемом 1,8 литра на 122 лошадиные силы, а также установка «робота». В базовую комплектацию входят кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа.
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