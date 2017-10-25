Автоэксперты составили топ-5 главных советов по уходу за машиной зимой Автоэксперты представили перечень наиболее важных рекомендаций по уходу за транспортным средством в холодное время года. Соблюдение советов из топ-5 поможет автолюбителям и поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, и заметно сэкономить.

Во-первых, специалисты не рекомендуют мыть авто зимой на открытом воздухе, …