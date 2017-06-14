Совет директоров АвтоВАЗа решил продлить сроки второй допэмиссии предприятия, следует из материалов компании. Размещение ценных бумаг на общую сумму в 95 миллиардов рублей началось 22 апреля и должно было завершиться 12 июня. Планировалось конвертировать в акции долги АвтоВАЗа перед основными акционерами - Renault и «Ростехом». О причинах задержки не сообщается. Совет директоров намерен продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое, предусмотренное законом время - то есть до 16 апреля 2018 года включительно. Тем не менее, в Renault Groupe ожидают, что этап закрытой подписки завершится к концу текущего года.
Как уже сообщала «ТЕРРА», чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 74 млрд рублей. Тогда компания заявила о необходимости помощи со стороны акционеров, которые запустили процедуру финансового оздоровления путем допэмисии. На сегодняшний день основным акционером АвтоВАЗа, владеющего голосующими акциями, с 65-процентным пакетом является Alliance Rostec Auto B.V. Структура владения последним выглядит следующим образом: 73% - у Renault, 17,5% - у «Ростеха», 9% - у Nissan.
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