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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в 
9 июня 2017, 02:31
На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора. 

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил 
9 июня 2017, 10:21
«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и 
8 июня 2017, 03:27
АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает 

7 июня 2017, 03:21
АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

АвтоВАЗ объявил о проведении допэмиссии почти на 30 млрд рублей

Такое решение было принято советом директоров компании. По цене 9 рублей за штуку будут размещены по открытой подписке около 3 млрд. 300 млн. обыкновенных акций завода. В настоящее время уставный капитал разделен на 2 млрд 300 млн акций, проведение допэмиссии в 

7 декабря 2016, 03:55
Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Совет директоров самарского завода «Кузнецов» приостановил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 8 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Продление эмиссии до конца года было инициировано для получения бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ. Напомним, летом 2014 года предприятие приступило 
18 октября 2016, 11:42
«СМП банк» проведет допэмиссию

«СМП банк» проведет допэмиссию

Если Аркадий и Борис Ротенберги не примут в ней участия, их доля опустится ниже контрольной, а банк получит шанс выйти из-под санкций США, отмечают "Ведомости".

«СМП банк» планирует разместить допэмиссию примерно на 5 млрд руб., рассказал предправления банка Дмитрий Калантырский. Сделка 

14 мая 2014, 01:57
«Роснефть» хочет купить немного «Транснефти»

«Роснефть» хочет купить немного «Транснефти»

«Роснефть» предложила провести в ее пользу допэмиссию «Транснефти». Так трубопроводная монополия получит средства на новые проекты.

Письмо с таким предложением президент «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву 31 января, сообщают «Ведомости». «Прошу Вас дать указание рассмотреть возможность привлечения инвестиций для 

19 февраля 2014, 02:11
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