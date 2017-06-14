В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …