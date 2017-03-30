АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских машин под специфичные потребности отдельных округов. Всего, отметил Мор, в 2017 году АвтоВАЗ планирует отправить за границу около 30 тыс. единиц продукции. Основные отгрузки придутся на страны СНГ, в особенности на Казахстан, где завод рассчитывает занять в этом году 25% рынка.
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