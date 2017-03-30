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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

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Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала

Акционеры АвтоВАЗа одобрили увеличение уставного капитала

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22 марта 2017, 11:02
АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

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21 марта 2017, 03:32
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Археологи обнаружили на дне Янцзы золото династии Мин

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20 марта 2017, 09:32
АвтоВАЗ собирает команду инженеров для создания Lada 4x4 NG

АвтоВАЗ собирает команду инженеров для создания Lada 4x4 NG

На АвтоВАЗе создается специальная команда инженеров для развития проекта LADA 4x4 NG. Они будут работать в тесной кооперации со специалистами франко-японского альянса Renault-Nissan, передает тольяттинский портал «Сититрафик». Один из вариантов платформы -  с возможной архитектурой поперечного силового агрегата. В 
30 января 2017, 05:17
Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

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28 ноября 2016, 01:14
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Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2

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В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

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7 июля 2016, 05:43
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