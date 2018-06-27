АвтоВАЗ отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с ноября прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. По данным Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного. Автовладельцев известят о необходимости посетить дилерский центр, где на их машинах проверят качество поворотного кулака и, если нужно, заменят его бесплатно. Проверить необходимость такого обслуживания можно и самостоятельно, на сайте Росстандарта имеется перечень VIN-кодов автомобилей с возможным дефектом.
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля
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19 июня 2018, 11:52
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14 июня 2018, 01:34
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Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Кросс-версию Lada XRay заметили на тестах в Тольятти
В Тольятти на улице заметили кросс-версию компактного кроссовера Lada XRay. Фото появилось в паблике RCI News. Автомобиль, эксклюзивные детали которого оклеены камуфляжной пленкой, выехал на тесты.
«На то, что это именно «кроссовая» модификация, указывает проступающий через маскировочную пленку …
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19 февраля 2018, 04:28
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На LADA XRAY начали устанавливать круиз-контроль
С начала нынешнего года АвтоВАЗ добавил новые опции в свои кроссоверы LADA XRAY. Теперь будущие автовладельцы смогут купить эту машину с уже установленным на ней круиз-контролем и ограничителем скорости. Соотвествующие кнопки управления добавлены на рулевое колесо.
Стоит отметить, что приятные дополнения …
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17 января 2018, 09:24
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АвтоВАЗ отзывает более 19500 автомобилей Lada XRay
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12 октября 2017, 07:02
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АвтоВАЗ презентует четыре новинки
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19 сентября 2017, 03:05