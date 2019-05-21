АвтоВАЗ отзывает в России почти 33 тысячи машин модели Lada Largus из-за возможных проблем с тормозной системой, информирует Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года. В этих машинах возможно смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя, что может привести к возникновению повышенного усилия на педаль тормоза. На отозванных "Ларгусах" проверят вакуумные усилители и при необходимости заменят их. Все ремонтные работы будут бесплатными.
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