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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Продажи автомобилей Lada растут

Продажи автомобилей Lada растут

По итогам первых четырех месяцев года продажи автомобилей Lada в России выросли почти на 4,5 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, информирует пресс-служба «АвтоВАЗа». Лидирующую позицию в апреле получила LADA Granta, раскуплено более 12 600 машин этого семейства, что 

8 мая 2019, 12:35
Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский 

4 апреля 2019, 05:48
В Тольятти представили Lada Largus CNG

В Тольятти представили Lada Largus CNG

В этот вторник в Тольятти состоялась презентация специальной версии "Lada Largus CNG". Этот автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе - метане. Это уже вторая заводская модель ВАЗа с таким индексом, сейчас на конвейере собирается Lada 

2 апреля 2019, 05:23
«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут пересмотреть инвестиционные планы по СПИК

«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут пересмотреть инвестиционные планы по СПИК

«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi пригрозили пересмотреть инвестиционные планы по СпецИнвестКонтракту. На такую меру автопроизводители пойдут, если правительство России не учтет их позиции в рамках готовящихся поправок в постановление кабмина о локализации продукции. Документ позволяет автоконцернам получать доступ к субсидиям. Власти 
22 марта 2019, 08:59
Hyundai и Kia отзывают более полумиллиона автомобилей

Hyundai и Kia отзывают более полумиллиона автомобилей

В США началась кампания по массовому отзыву автомобилей Hyundai и Kia. В программу попали 533 000 машин. Под отзыв попадают 378 000 экземпляров Kia Soul, реализованных за 4 года до 2016-го включительно, также 155 000 автомобилей Kia Sportage 2011–2012 годов 
4 марта 2019, 02:35
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

На Кубу отправилась первая партия автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает АвтоВАЗ. Они прибудут в страну в январе и начнут использоваться службами такси, прокатными и туристическими компаниями.
 
«Это латиноамериканское государство помнит и уважает бренд LADA, здесь до 

29 ноября 2017, 12:57
«Ларгусу» пересадили 16-клапанный мотор из Lada XRay

«Ларгусу» пересадили 16-клапанный мотор из Lada XRay

На автомобили Lada Largus в октябре начали устанавливать более мощные 16-клапанные двигатели объемом 1,6 литра, которыми также оснащают «Весты» и Lada XRay, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Мощность нового для «Ларгуса» мотора - 106 лошадиных сил, что на четыре «лошадки» больше, 
10 октября 2017, 03:37
Модель АвтоВАЗа оказалась в дефиците

Модель АвтоВАЗа оказалась в дефиците

Lada Largus снова в дефиците. Некоторые модификации покупателям приходится ждать до двух месяцев, пишут «Ведомости». Проблема вызвана производственными возможностями АвтоВАЗа: завод готов поставить в разы меньше, чем нужно дилерам. В компании пообещали уже в марте увеличить выпуск «Ларгусов». Сколько времени 

10 марта 2017, 01:18
Компания Lifan готовит конкурента LADA Largus

Компания Lifan готовит конкурента LADA Largus

В ближайшее время на отечественный автомобильный рынок выйдет конкурент Lada Largus – модель сегмента MPV, разработанная в КНР компанией Lifan. Автоновинку инженеры создают на базе модели Cebrium. Об этом журналистов проинформировал один из руководителей концерна Ван Сяолун.
Сегодня в линейке 

1 ноября 2016, 09:52
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