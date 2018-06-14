АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках проверят целостность изоляции проводов. Все ремонтные работы проведут бесплатно. Под отзыв попадают автомобили, проданные с июня прошлого года по сегодняшний день. АвтоВАЗ проинформирует владельцев о необходимости предоставить их машины в ближайший дилерский центр.
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
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Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
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9 июня 2018, 01:42
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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УАЗ поднял цены на свои автомобили
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6 июня 2018, 03:32
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1 июня 2018, 12:01
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АвтоВАЗ наберет 250 инженеров
АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.
Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До …
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29 мая 2018, 02:39
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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
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17 мая 2018, 04:57
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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
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26 апреля 2018, 03:25
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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
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11 апреля 2018, 08:02