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Материалы по теме:

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
УАЗ поднял цены на свои автомобили

УАЗ поднял цены на свои автомобили

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за 
6 июня 2018, 03:32
Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису

Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису

В пятницу, 1 июня, Николя Мор официально передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису. Французский топ-менеджер продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия, а также в качестве зампредседателя Совета директоров тольяттинского автозавода. Кандидатура Каракатзаниса на должность 

1 июня 2018, 12:01
АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До 

29 мая 2018, 02:39
Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

17 мая 2018, 04:57
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
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