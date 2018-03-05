АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано в рамках совместного предприятия «Азия авто Казахстан». 75 процентов акций в нем принадлежат группе «Бипэк авто», у АвтоВАЗа - блокпакет. Как уже сообщала «ТЕРРА», ранее планировалось открыть автозавод мощностью 60 тысяч машин в год к январю 2019-го. С возможностью расширения до 120 тысяч штук. Машины предназначались как для местного рынка, так и для экспорта. Общие инвестиции оценивались в полмиллиарда долларов.
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