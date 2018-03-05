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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

Будущий Женевский автосалон потеряет часть зрелищности. Дело в том, что производители решили отказаться от услуг девушек-моделей для представления своих машин.

Компания SsangYong решила соблюсти баланс и использовать в экспозиции как мужчин, так и женщин. Марка Toyota и ее спортивный 
5 марта 2018, 09:22
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX  пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.

Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.

По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки.  

27 февраля 2018, 09:26
В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Алма-Атинской области произошло столкновение внедорожника Range Rover с верблюдом. Эта авария унесла жизни пяти человек.
По данным сотрудников правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автотрассы "Западная Европа — Западный Китай" в ночь на 19 сентября.
Автомобиль, управляемый 43-летней 

19 сентября 2017, 10:06
Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.

Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение 

25 июля 2017, 05:16
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить 

9 декабря 2016, 01:29
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