На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах Будущий Женевский автосалон потеряет часть зрелищности. Дело в том, что производители решили отказаться от услуг девушек-моделей для представления своих машин.



Компания SsangYong решила соблюсти баланс и использовать в экспозиции как мужчин, так и женщин. Марка Toyota и ее спортивный …