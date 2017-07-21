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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

Публичное акционерное общество АвтоВАЗ не подтверждает информацию о грядущем увольнении более восьми тысяч сотрудников. О том, что программа сокращения персонала на автогиганте будет продолжаться до конца 2018 года, заявил в Москве полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил 

17 июля 2017, 04:17
С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

Более восьми тысяч сотрудников планирует уволить руководство АвтоВАЗа до конца 2018 года, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление заявил полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В текущем году сокращения составят шесть тысяч человек, почти две с 

17 июля 2017, 03:42
Из чего будут собирать новые машины АвтоВАЗа?

Из чего будут собирать новые машины АвтоВАЗа?

В понедельник, 17 июля, в Москве обсудят дальнейшее развитие АвтоВАЗа и вопрос расширения взаимодействия с российскими поставщиками. Эти темы станут ключевыми во время встречи главы автогиганта Николя Мора и председателя совета директоров компании Сергея Скворцова с  полномочным представителем президента России 

17 июля 2017, 10:54
На АвтоВАЗе выпустили битопливную Lada Vesta CNG за 601 000 рублей

На АвтоВАЗе выпустили битопливную Lada Vesta CNG за 601 000 рублей

АвтоВАЗ выпустил на российский авторынок новый автомобиль с серийной газобаллонной установкой - Lada Vesta CNG. В истории бренда это первая подобная модель. Премьера состоялась на выставке «Иннопром». Новинку передали в опытную эксплуатацию Минэнерго. Цена - от 601 000 рублей. Новую 

11 июля 2017, 10:47
Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. 

10 июля 2017, 08:04
Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Легендарную «Волгу» попытаются возродить

Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные суппорты, хромированные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а 

10 июля 2017, 09:00
Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы»  оповестят - им отправят официальные 

7 июля 2017, 12:01
У АвтоВАЗа получается продавать

У АвтоВАЗа получается продавать

По итогам июня продажи АвтоВАЗа на российском рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го. 

6 июля 2017, 07:12
На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

На АвтоВАЗе суббота станет рабочим днем

В июле на АвтоВАЗе введут субботние дневные и вечерние смены. В этот день недели будут работать линии по выпуску автомобилей на платформе B0, а также Lada Kalina и Lada Granta. Рабочими в следующем месяце станут субботы 1, 8 и 15 
26 июня 2017, 02:42
В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 
9 июня 2017, 03:12
АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%

Продажи автомобилей Lada в России выросли в мае почти на 22 процента - почти до 25 тысяч 100 штук. Всего с начала года продано 112 тысяч 800 машин, что на 10,5% больше аналогичного показателя прошлого года. На АвтоВАЗе отмечают, что 

2 июня 2017, 02:33
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