Продажи автомобилей Lada в России выросли в мае почти на 22 процента - почти до 25 тысяч 100 штук. Всего с начала года продано 112 тысяч 800 машин, что на 10,5% больше аналогичного показателя прошлого года. На АвтоВАЗе отмечают, что …