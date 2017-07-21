С понедельника конвейер АвтоВАЗа в Тольятти будет остановлен. Сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск. Он продлится три недели – с 24 июля по 13 августа, сообщили в пресс-центре компании. Одновременно с АвтоВАЗом будет остановлено производство автомобилей «Лада» на площадке автогиганта в Ижевске. Во время отпуска на заводах будут модернизировать оборудование и проведут ремонт. По словам представителей компании, на АвтоВАЗе подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada.
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7 июля 2017, 12:01
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АвтоВАЗ увеличил продажи на 22%
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