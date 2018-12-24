Какие нововведения ждут россиян в декабре Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. … С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько