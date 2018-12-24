К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов, приняты в Инжиниринговый центр. Кроме того, руководители «АвтоВАЗа» провели ряд встреч со студентами крупнейших вузов Поволжья», - говорится в сообщении автозавода.
В настоящее время "АвтоВАЗ" выпускает Lada Vesta, Lada Xray, Lada Largus, Lada 4х4, а также обновленную Lada Granta в нескольких комплектациях.
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