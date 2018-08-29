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Материалы по теме:

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.

Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и 

16 августа 2018, 11:29
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.

На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В 

10 июля 2018, 10:05
Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном 

4 июля 2018, 08:02
Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия 

3 июля 2018, 05:03
Внедорожники Lada 4x4 прибавили в цене

Внедорожники Lada 4x4 прибавили в цене

Наряду со всеми машинами АвтоВАЗа в новом году ощутимо прибавили в цене и внедорожники Lada 4X4. В зависимости о модификации их стоимость выросла на 8-16,9 тысячи рублей, сообщает агентство «Автостат».

Сильнее всего подорожала версия 4x4 Bronto в цвете 
11 января 2018, 11:36
Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Lada 4x4 вошла в пятерку самых популярных внедорожников России, говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По итогам сентября было реализовано почти 2,5 тысячи машин этой легендарной вазовской марки. Лидером списка стал кроссовер Huyndai Creta. В прошлом месяце продажи модели превысили 

11 октября 2017, 11:51
АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ на ежегодной выставке MotorExpo покажет четыре новинки, сообщают федеральные автопорталы. Речь идет о Vesta CNG, Vesta и XRay в комплектации Exclusive, и внедорожнике 4х4 в камуфляже. Как утверждают эксперты, CNG будет востребован службами такси. Автомобиль способен работать как на 

19 сентября 2017, 03:05
АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских 

30 марта 2017, 04:52
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