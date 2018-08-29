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Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
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29 августа 2018, 05:37
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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АвтоВАЗ проведет день открытых дверей
АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.
Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и …
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16 августа 2018, 11:29
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport
АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.
На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В …
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10 июля 2018, 10:05
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Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada
Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном …
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4 июля 2018, 08:02
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Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти
В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия …
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3 июля 2018, 05:03
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Внедорожники Lada 4x4 прибавили в цене
Наряду со всеми машинами АвтоВАЗа в новом году ощутимо прибавили в цене и внедорожники Lada 4X4. В зависимости о модификации их стоимость выросла на 8-16,9 тысячи рублей, сообщает агентство «Автостат».
Сильнее всего подорожала версия 4x4 Bronto в цвете …
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11 января 2018, 11:36
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Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России
Lada 4x4 вошла в пятерку самых популярных внедорожников России, говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По итогам сентября было реализовано почти 2,5 тысячи машин этой легендарной вазовской марки. Лидером списка стал кроссовер Huyndai Creta. В прошлом месяце продажи модели превысили …
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11 октября 2017, 11:51
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АвтоВАЗ презентует четыре новинки
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19 сентября 2017, 03:05
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АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай
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30 марта 2017, 04:52