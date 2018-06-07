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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

УАЗ поднял цены на свои автомобили

УАЗ поднял цены на свои автомобили

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за 
6 июня 2018, 03:32
На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня, с 10 по 12 июня, в российской столице обещают сделать бесплатную парковку для автомобилей. Причиной этого решения стало празднование Дня России. Бесплатно оставить свою машину можно будет на любой уличной стоянке, включенной в зону парковочного пространства города. 
4 июня 2018, 04:15
Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и 
4 июня 2018, 01:29
Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису

Николая Мор передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису

В пятницу, 1 июня, Николя Мор официально передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису. Французский топ-менеджер продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия, а также в качестве зампредседателя Совета директоров тольяттинского автозавода. Кандидатура Каракатзаниса на должность 

1 июня 2018, 12:01
Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая 
31 мая 2018, 08:28
Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

В Сызрани врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра». Его основали во время Великой Отечественной для детей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. За 75 лет центр воспитал уже более 7000 ребят. Глава региона 

31 мая 2018, 06:14
АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До 

29 мая 2018, 02:39
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию 

28 мая 2018, 05:13
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

22 мая 2018, 07:01
АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа

С 1 июня пост президента АвтоВАЗа займет новый человек. Николя Мора в этой должности сменит Ив Каракатзанис. Он был утвержден основным акционером автогиганта Alliance Rostec Auto BV.

Господин Мор продолжит работать в системе АвтоВАЗа. На посту заместителя председателя совета директоров он 

16 апреля 2018, 01:45
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