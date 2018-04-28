Группа «АвтоВАЗ» подвела финансовые итоги за 1-й квартал текущего года. За этот период в России было продано свыше 79 тысяч машин, что на 29 процентов больше, чем в первые три месяца 2017-го. Доля LADA на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей увеличилась на 1 процентный пункт - до 20 процентов. Экспорт вырос на 25 процентов - до 7800 штук. В планах на ближайшее время - запуск продаж вазовских авто в Тунисе и Чили. Консолидированная выручка достигла 65 млрд рублей, что на 41 процент больше, чем годом ранее. Впервые с 2012 года завод получил операционную прибыль. Чистый результат составил плюс 600 млн рублей, тогда как в первом квартале 2017-го компания получила убыток в 2 млрд 800 млн рублей. На АвтоВАЗе обращают внимание на риски, связанные со значительным колебанием валютных курсов: они могут отрицательно повлиять на развитие рынка и финансовое состояние автогиганта.
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