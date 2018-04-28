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Материалы по теме:

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. 

25 апреля 2018, 09:02
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
ФАС завела дело против АвтоВАЗа

ФАС завела дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных 

21 апреля 2018, 05:38
Прибыль ТоАЗа упала

Прибыль ТоАЗа упала

Чистая прибыль компании "Тольяттиазот" по итогам прошлого года упала более чем на 440 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. В 2017-м оно заработало 842 миллиона, тогда как в 2016-м 1 миллиард 283 миллиона. Выручка уменьшилась с 

27 марта 2018, 05:04
АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ в следующем году может получить чистую прибыль и выплатить дивиденды. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он, как передает «ТАСС», выразил надежду, что такие шансы есть.

Компании уже удалось выйти на операционную прибыль, если в 
14 ноября 2017, 05:22
«Полимеру» помогла оборонка: прибыль чапаевского завода выросла втрое

«Полимеру» помогла оборонка: прибыль чапаевского завода выросла втрое

Чапаевский завод «Полимер» по итогам прошлого года почти вдвое нарастил выручку и втрое - прибыль. Такие данные содержатся в отчетности предприятия, специализирующегося на производстве боеприпасов. Главным фактором реабили­тации завода, еще несколько лет назад находившегося на грани банкротства, стал существенный прирост 

26 октября 2017, 08:05
Российский автопром вышел в плюс, убыточным остается только АвтоВАЗ

Российский автопром вышел в плюс, убыточным остается только АвтоВАЗ

По итогам полугодия крупнейшие отечественные автоконцерны - за исключением тольяттинского завода - смогли показать прибыль. Наибольшего дохода – более одного миллиарда рублей - достигла группа ГАЗ, чуть меньше результат у КамАЗа - 990 миллионов, у «Соллерса» - 575 миллионов рублей. 
30 августа 2017, 02:15
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