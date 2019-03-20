АвтоВАЗ подписал соглашение со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей, соответствующая запись появилась на портале раскрытия корпоративной информации. Займы с дифференцированными процентными ставками будут предоставляться на финансирование текущей деятельности и инвестиционных расходов, рефинансирование действующих кредитов.
Плавающая процентная ставка будет определяться на момент привлечения отдельного транша, "исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс маржа", указывается в материалах. Кредитная линия будет открыта на пять лет. Напомним, 10 апреля АвтоВАЗ завершит делистинг акций компании. Это означает, что привилегированные и обычные ценные бумаги завода будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Делистинг проводился после решения совместного предприятия "Ростеха" и Renault - Alliance Rostec Auto B.V., которое в конце прошлого года довело свою долю в капитале АвтоВАЗа до 100%. Вскоре стало известно, что теперь уже единственный акционер ПАО "АвтоВАЗ" намерен избавиться от статуса публичной компании.
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