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Назван самый популярный автомобиль в России

Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 

6 марта 2019, 02:06
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

«Ладушки-Ладушки…» В Тольятти покажут спектакль об АвтоВАЗе

На необычную производственную постановку-авантюру решился местный драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо». Премьера заводского романа назначена на 25 января.
 
«Спектакль о тольяттинском автогиганте — это история про тех, кто всего за 4 года построил крупнейший автомобильный завод в Европе, 
7 января 2019, 10:43
В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре продают вазовских два спорткара Lada Revolution: за каждый просят по 1,5 млн

В Самаре выставлены на продажу два гоночных спорткара Lada Revolution 2006 года выпуска. Объявления появились на одном из сайтов бесплатных объявлений. Один автомобиль - ярко-желтый, второй - красный. Оба кара имеют пробег примерно 1200 километров.
 
Как говорится в объявлении, 
6 января 2019, 11:26
В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке

В блогах: феерические бюрократические дебри в Сбербанке

Виталий Федотов поведал в "ФБ" про феерические бюрократические дебри в Сбербанке.

«Оцените многоходовочку. У меня есть просроченная кредитка с небольшим минусом. Есть дебетовая карта и "онлайн-банк". Как погасить кредит в Сбере, имея деньги в нем? Перевести через приложение со счета 
30 октября 2018, 08:05
Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов уходит со своего поста

Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов уходит со своего поста

Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба, сейчас он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Подчеркивается, что это новая практика Сбербанка, когда происходит ротация председателей территориальных банков, работающих на одном 

10 октября 2018, 11:10
В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга получила кредит

Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшая в начале апреля под санкции США, получила от «Промсвязьбанка» кредит на рыночных условиях, сообщает Минфин России. Сумма займа и его условия не раскрываются. В сообщении ведомства подчёркивается, что «ставка по кредиту не является льготной, 

16 мая 2018, 07:00
Самарская область возьмет в кредит 8,5 млрд рублей

Самарская область возьмет в кредит 8,5 млрд рублей

Минфин Самарской области разместил сразу 17 тендеров на предоставление кредитов на общую сумму 8,5 млрд руб. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета или погашения государственных долговых обязательств губернии. Обслуживание займов обойдется региону в 2 млрд. По условиям закупок, кредиты должны 

20 апреля 2018, 01:22
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
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