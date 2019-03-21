|
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
|
21 марта 2019, 01:36
|
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
|
21 марта 2019, 01:00
|
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
|
21 марта 2019, 12:21
|
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
|
21 марта 2019, 11:58
|
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
|
21 марта 2019, 11:30
|
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
|
20 марта 2019, 05:16
|
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
|
18 марта 2019, 12:18
|
Инфляция в России находится на пике
|
18 марта 2019, 11:27
|
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
|
15 марта 2019, 06:12
|
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
|
7 марта 2019, 10:45
|
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?
|
7 марта 2019, 09:45
|
Назван самый популярный автомобиль в России
|
6 марта 2019, 02:06
|
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
|
26 февраля 2019, 10:42
|
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
|
26 февраля 2019, 07:20
|
В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
|
21 февраля 2019, 03:22
|
В России будет сложнее получить розничный кредит
|
28 ноября 2018, 11:52
|
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за …
|
18 сентября 2018, 01:11
Мы Вам перезвоним!