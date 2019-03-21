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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России сейчас находится на пике. При этом, с начала года ожидания были ещё более негативными. Связано это с повышением в январе 2019 года НДС с 18 до 20 %, рассказал главный аналитик самарского филиала ФК «Открытие» Павел Краснощеков. 
18 марта 2019, 11:27
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
Назван самый популярный автомобиль в России

Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta стала самой популярной моделью российского авторынка в прошедшем феврале, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Покупателями Granta стали свыше 10 с половиной тысяч человек, что на 54 процента выше показателя февраля 2018 года. На Lada Vesta остановили свой выбор почти 8 

6 марта 2019, 02:06
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
В России будет сложнее получить розничный кредит

В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
28 ноября 2018, 11:52
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за 

18 сентября 2018, 01:11
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