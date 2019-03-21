Инфляция в России находится на пике Инфляция в России сейчас находится на пике. При этом, с начала года ожидания были ещё более негативными. Связано это с повышением в январе 2019 года НДС с 18 до 20 %, рассказал главный аналитик самарского филиала ФК «Открытие» Павел Краснощеков. …