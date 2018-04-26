АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на тольяттинском заводе. Часть комплектующих для Lada закупается за границей. Но 85 процентов изготавливаются в России, поэтому завод может себе позволить условно символическое повышение стоимости. Так, сегодня самая продаваемая машина АвтоВАЗа, Lada Vesta, предлагается от 570 тысяч рублей, Lada Granta стоит минимум 400 тысяч, таким образом, разница составит 5-10 тысяч рублей.
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