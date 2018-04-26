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Материалы по теме:

Названы цены билетов на 2 тестовый матча на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2 тестовый матча на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

АвтоВАЗ продаст Lada Vesta в Европу

Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. 

25 апреля 2018, 09:02
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» 
24 апреля 2018, 05:57
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
ФАС завела дело против АвтоВАЗа

ФАС завела дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных 

21 апреля 2018, 05:38
Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

19 апреля в Тольятти прибыли чешские путешественники профессор Пражского университета Питер Явурек и инженер автомобильного завода Skoda Филипп Фогель. Они завершили кругосветную поездку, в которую они отправились на 42-летнем ВАЗ-2101. За плечами двух мужчин остались 29 стран и 48500 километров.
20 апреля 2018, 02:00
На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля. Ровно 48 лет назад с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101. Именно эта легковушка, получившая в народе название «копейка», положила началу по-настоящему массовой автомобилизации СССР.

Примечательно, что в эти дни в Тольятти 
19 апреля 2018, 08:12
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы 

19 апреля 2018, 02:25
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

В Самаре средняя стоимость жилья за март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала на восемь процентов. Результаты мониторинга опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки – СОФЖИ. Средняя удельная цена 1 квадратного метра во «вторичке» составила 58 

11 апреля 2018, 12:57
Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Директором по маркетингу Lada стал топ-менеджер из Renault

Дирекцию по маркетингу Lada возглавил топ-менеджер из группы Renault Фабьен Гульми (Fabien Goulmy). Он вступил в должность с первого января. Новый руководитель получил богатый опыт работы в сфере продаж и маркетинга, 
17 января 2018, 03:11
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