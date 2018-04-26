Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta … Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta