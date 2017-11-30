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Материалы по теме:

АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

На Кубу отправилась первая партия автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает АвтоВАЗ. Они прибудут в страну в январе и начнут использоваться службами такси, прокатными и туристическими компаниями.
 
«Это латиноамериканское государство помнит и уважает бренд LADA, здесь до 

29 ноября 2017, 12:57
В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. 
27 ноября 2017, 10:54
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ в следующем году может получить чистую прибыль и выплатить дивиденды. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он, как передает «ТАСС», выразил надежду, что такие шансы есть.

Компании уже удалось выйти на операционную прибыль, если в 
14 ноября 2017, 05:22
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

У дилеров АвтоВАЗа закончились Vesta SW и Vesta SW Cross

Обе новинки, продажи которых стартовали 25 октября, были реализованы в первую же неделю. Причем во всех комплектациях, в салонах остались только демонстрационные образцы. В настоящее время срок очереди на машину доходит до полутора месяцев, пишут "Ведомости". Универсал Vesta и его 

1 ноября 2017, 01:06
Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Автомобилем Lada можно будет управлять со смартфона

Скачать телематическую систему Lada Connect можно будет в Интернете. Информация об этом появилась в онлайн-магазине Google Play. Но пока он тестируется в закрытом режиме. Впервые о мобильном приложении для дистанционного управления машиной представители АвтоВАЗа рассказали в прошлом году на Московском 

6 октября 2017, 02:48
«Росатом» построит АЭС в Иордании

«Росатом» построит АЭС в Иордании

«Росатом» может получить контракт на строительство и управление АЭС в Иордании стоимостью $10 млрд, сообщают "Ведомости".

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на председателя Иорданской комиссии по атомной энергии (JAEC) Халеда Тукана, он заявил, что структура «Росатома» «Атомстройэкспорт» - «предпочтительный претендент» 

29 октября 2013, 12:09
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