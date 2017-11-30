АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.
«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут приобрести Vesta, Granta, трех- и пятидверные версии внедорожников 4х4, семиместный универсал и фургон Largus, а также Kalina и Kalina Cross. Вазовские машины подпадают под программу круглосуточной помощи на дорогах. В течение первых трех лет после покупки в случае возникновения проблем с авто клиент может обратиться за техпомощью на горячую линию.
Отметим, АвтоВАЗ уже присутствовал на рынке Иордании с 1986 по 1998 год. Суммарный объем проданных Лад за эти годы составил почти 10 тысяч экземпляров.
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