АвтоВАЗ в следующем году может получить чистую прибыль и выплатить дивиденды. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он, как передает «ТАСС», выразил надежду, что такие шансы есть.



Компании уже удалось выйти на операционную прибыль, если в …