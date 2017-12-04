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Материалы по теме:

Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили 
4 декабря 2017, 04:34
В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

30 ноября областной арбитражный суд полностью отказал владельцам торгового объекта из компании «Спарта» в рассмотрении иска, в котором они пытаются отстоять право рынка на существование. 
1 декабря 2017, 05:12
Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары подала в суд на дружинников

Контрольно-счетная палата Самары возбудила и направила в суд административное дело в отношении общественной организации «Добровольная народная дружина». По данным ведомства, последняя в марте 2017 года заключила договор на получение субсидий из бюджета и не предоставила отчет о целевом их использовании. 

1 декабря 2017, 08:01
АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

АО «Жигулевское пиво» добилось права на выкуп земли

Верховный суд России согласовал «Жигулевскому пиву» условия выкупа комплекса недвижимости, в котором располагаются цеха предприятия. Речь идет об участке и нескольких строениях на Волжском проспекте.

Компания уже 7-й год судится за право их выкупить с территориальным управлением Росимущества. Сначала ведомство заявляло, 

1 декабря 2017, 11:22
АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.

«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут 

30 ноября 2017, 09:02
АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

На Кубу отправилась первая партия автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает АвтоВАЗ. Они прибудут в страну в январе и начнут использоваться службами такси, прокатными и туристическими компаниями.
 
«Это латиноамериканское государство помнит и уважает бренд LADA, здесь до 

29 ноября 2017, 12:57
АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ в следующем году может получить чистую прибыль и выплатить дивиденды. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он, как передает «ТАСС», выразил надежду, что такие шансы есть.

Компании уже удалось выйти на операционную прибыль, если в 
14 ноября 2017, 05:22
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

11 апреля 2017, 05:52
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
Министерство обороны требует от

Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей

Министерство обороны подало очередной иск к самарскому АО "Авиакор-авиационный завод". Как говорится в материалах арбитражного суда Москвы, речь идет о выплате неустойки в размере 175.5 миллионов рублей по контракту, заключенному с ведомством 18 апреля 2013 года.
В рамках соглашения, Авиакор 

14 ноября 2016, 02:43
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