АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, неустойка и требование передать некое имущество на 74 млн рублей. Не исключено, что АвтоВАЗ таким образом пытается возместить ущерб, который корейцы причинили ему в результате срыва в 2015 году поставок своей продукции на конвейер. В частности, климатических систем для Lada. Предприятие, которое образовалось в 2013 году в результате ребрендинга компании Halla Visteon Climate Control, локализовало свое производство в Тольятти. Владельцы планировали ежегодно выпускать до 540 тысяч изделий. Однако вскоре АвтоВАЗ обвинил партнера в срывах поставок, приведших к остановке производственных линий, и разорвал отношения.
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