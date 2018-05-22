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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать 

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Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

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АвтоВАЗ получил прибыль

АвтоВАЗ получил прибыль

Группа «АвтоВАЗ» подвела финансовые итоги за 1-й квартал текущего года. За этот период в России было продано свыше 79 тысяч машин, что на 29 процентов больше, чем в первые три месяца 2017-го. Доля LADA на российском рынке легковых и легких 

28 апреля 2018, 07:51
«АвтоВАЗ» продолжает модернизацию модели LADA Priora

«АвтоВАЗ» продолжает модернизацию модели LADA Priora

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» продолжает модернизировать модель LADA Priora. Основная цель – снижение себестоимости затрат на производство автомобиля.
Популярный российский автомобиль могут частично унифицировать с другими моделями, такими как LADA Kalina и LADA Granta. С помощь унифицированных компонентов у завода, возможно, 

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В Казахстане начали собирать новые модели автомобилей LADA

В Казахстане начали собирать новые модели автомобилей LADA

Стало известно, что в августе компания «Азия Авто», казахстанский партнер АвтоВАЗа, планирует начать сборку автомобилей Lada Priora. С сентября стартуют поставки машинокомплектов и других моделей «Лада».

Еще в марте были приостановлены поставки в Казахстан готовых автомобилей по причине введения высоких утилизационных 

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Появилось изображение Lada Priora в фирменном стиле Xray

Появилось изображение Lada Priora в фирменном стиле Xray

В Сети анонсировали появление нового бампера для моделей Lada Priora. Он получил название "Razor". Очевидно, что дизайнеры постарались приблизить дизайн новинки к фирменному Икс-стилю, который был впервые показан публике на концепт-каре Lada Xray в 2012 году и позже воплощён на 
5 мая 2016, 10:38
АвтоВАЗ начал производство и продажу «ультрабюджетной» Lada Priora

АвтоВАЗ начал производство и продажу «ультрабюджетной» Lada Priora

Отечественный автогигант начал производство ультрабюджетного варианта LADA Priora. Первые авто уже поступают в дилерские центры.
Максимально, по словам экспертов, упрощенная модель именуется "Стандарт" и имеет небольшое количество опций. В машину встроена подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, дневные 
11 марта 2016, 08:28
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