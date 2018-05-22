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В России подорожали автомобили Datsun
Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.
Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной …
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21 мая 2018, 11:23
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В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом
В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Самой популярной премиальной маркой …
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18 мая 2018, 10:34
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«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев
Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать …
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18 мая 2018, 04:48
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Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе
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18 мая 2018, 11:55
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Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
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17 мая 2018, 04:57
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В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ
В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в …
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16 мая 2018, 11:16
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АвтоВАЗ получил прибыль
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28 апреля 2018, 07:51
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«АвтоВАЗ» продолжает модернизацию модели LADA Priora
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» продолжает модернизировать модель LADA Priora. Основная цель – снижение себестоимости затрат на производство автомобиля.
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27 июля 2016, 02:10
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В Казахстане начали собирать новые модели автомобилей LADA
Стало известно, что в августе компания «Азия Авто», казахстанский партнер АвтоВАЗа, планирует начать сборку автомобилей Lada Priora. С сентября стартуют поставки машинокомплектов и других моделей «Лада».
Еще в марте были приостановлены поставки в Казахстан готовых автомобилей по причине введения высоких утилизационных …
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28 июня 2016, 02:01
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Появилось изображение Lada Priora в фирменном стиле Xray
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5 мая 2016, 10:38
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АвтоВАЗ начал производство и продажу «ультрабюджетной» Lada Priora
Отечественный автогигант начал производство ультрабюджетного варианта LADA Priora. Первые авто уже поступают в дилерские центры.
Максимально, по словам экспертов, упрощенная модель именуется "Стандарт" и имеет небольшое количество опций. В машину встроена подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, дневные …
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11 марта 2016, 08:28