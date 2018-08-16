АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.
Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и автомобилей, выпускаемых на предприятии.
День открытых дверей не обойдется и без тест-драйвов автомобилей LADA. Для того, чтобы на них прокатиться, нужно иметь при себе водительские права категории В.
Также для гостей подготовлена развлекательная программа.
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