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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.

На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В 

10 июля 2018, 10:05
Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном 

4 июля 2018, 08:02
Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти

В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия 

3 июля 2018, 05:03
Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля

АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"

15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей. Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00.
4 июля 2017, 11:40
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
Посетители смогут только пройтись по палубам и заглянуть во внутренние помещения корабля. Они осмотрят каюты и познакомятся с персоналом 

15 мая 2017, 09:03
В Самаре стартовал проект

В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"

Почти 4 сотни школьников на поезде посетят Пензу, чтобы познакомиться с лермонтовскими местами. Тур рассчитан на все выходные. В планах организаторов познакомить с самыми интересными городами Поволжья более 2 тысяч самарских детей. 390 самарских школьников готовятся отправиться в свой первый 

20 февраля 2017, 12:24
Центробанк проводит в Самаре день открытых дверей

Центробанк проводит в Самаре день открытых дверей

Центральный банк Российской Федерации 1 октября 2016 года впервые в России проводит день открытых дверей. В отделении по Самарской области по адресу: ул. Куйбышева, 112, мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00. Гостям необходимо иметь при себе паспорт. 

В этот день 

26 сентября 2016, 11:22
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