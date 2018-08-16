Центральный банк Российской Федерации 1 октября 2016 года впервые в России проводит день открытых дверей. В отделении по Самарской области по адресу: ул. Куйбышева, 112, мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00. Гостям необходимо иметь при себе паспорт.

В этот день …