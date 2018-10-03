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Материалы по теме:

В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.

У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию 

6 сентября 2018, 01:23
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
В Самаре подорожало жилье в новостройках

В Самаре подорожало жилье в новостройках

Средняя цена новостроек в Самаре выросла. Такие данные опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Его специалисты проанализировали более 1700 предложений в сданных в эксплуатацию новых домах и зданиях высокой степени готовности. Больше всего продается однокомнатных квартир - более 1000 объектов, 
16 августа 2018, 08:37
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
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