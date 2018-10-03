АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал 259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года по предварительной оценке компании составила 19,9%.
Самой продаваемой вазовской легковушкой в сентябре стала LADA Granta. Своих владельцев нашли 9 936 автомобилей. На втором месте - LADA Vesta. В сентябре 2018 года было реализовано 9 053 автомобиля, что на 31,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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