"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая и ценой размещения в 10 рублей 30 копеек. Таким образом, автопроизводитель получит примерно 93 миллиарда рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. В числе потенциального приобретателя назван Альянс Ростех Авто Б.В., контролирующий более 74% акций предприятия. Бумаги должны быть размещены за год. Напомню, акционеры «АвтоВАЗа», Альянс Ростех и альянс Рено-Ниссан приняли решение о проведении общей рекапитализации компании. Таким образом, они рассчитывают пополнить ее капитал, что позволит профинансировать будущие планы по развитию ВАЗа» и выполнить имеющиеся у него финансовые обязательства.
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