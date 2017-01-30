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Бункер S

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Материалы по теме:

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили для учеников

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили для учеников

На тольяттинском заводе АвтоВАЗ хотят выпускать учебные автомобили Lada Granta и Lada Kalina. Предполагается, что их смогут использовать ученики автошкол. Машины получат дополнительное оснащение, полезное для обучения вождению. Появятся дублирующие педали, зеркало заднего вида. Учебные «Гранты» и «Калины» сразу будут 

25 января 2017, 10:43
АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.

По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом 

18 января 2017, 04:30
Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

АвтоВАЗ в минувшем году продал в России 266 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в 2015-м. При этом авторынок в стране сократился на 12%. В декабре доля Lada впервые превысила 20%, что на 3 пункта больше, чем годом 

13 января 2017, 04:39
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

Появился топ-10 самых популярных внедорожников на российском вторичном рынке. На первой строке списка - Lada 4x4. С января по октябрь 2016 года в РФ было реализовано 80,8 тысяч авто этой марки с пробегом.
За лидером следуют Chevrolet Niva (55 тыс. 

28 ноября 2016, 01:14
Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2

Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2

На АвтоВАЗе опровергли информацию о том, что новая Lada 4x4 получит спецплатформу с агрегатами от Chevrolet Niva 2. На тольяттинском предприятии утверждают, что в настоящее время никаких технических решений по автомобилю не принято. Ожидается, что на конвейер новое поколение «Нивы» 

7 ноября 2016, 05:33
В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом 
7 июля 2016, 05:43
«АвтоВАЗ» выпустил ходовую модель нового поколения LADA 4x4

«АвтоВАЗ» выпустил ходовую модель нового поколения LADA 4x4

«АвтоВАЗ» выпустил ходовые макеты LADA 4x4 нового поколения. Автоновинку представят на Московском международном автосалоне в конце этого лета.
Как говорят эксперты, разработку модели планируют завершить в самом скором времени. На автогиганте определились с целевыми рынками сбыта, а кроме того, специалисты 

1 июля 2016, 11:06
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