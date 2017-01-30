|
АвтоВАЗ будет выпускать автомобили для учеников
На тольяттинском заводе АвтоВАЗ хотят выпускать учебные автомобили Lada Granta и Lada Kalina. Предполагается, что их смогут использовать ученики автошкол. Машины получат дополнительное оснащение, полезное для обучения вождению. Появятся дублирующие педали, зеркало заднего вида. Учебные «Гранты» и «Калины» сразу будут …
|
25 января 2017, 10:43
|
АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии
|
18 января 2017, 04:30
|
Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%
|
13 января 2017, 04:39
|
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%
|
9 января 2017, 11:29
|
Назван самый популярный подержанный внедорожник в России
|
28 ноября 2016, 01:14
|
Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2
|
7 ноября 2016, 05:33
|
В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4
Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом …
|
7 июля 2016, 05:43
|
«АвтоВАЗ» выпустил ходовую модель нового поколения LADA 4x4
«АвтоВАЗ» выпустил ходовые макеты LADA 4x4 нового поколения. Автоновинку представят на Московском международном автосалоне в конце этого лета.
|
1 июля 2016, 11:06