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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Банки посчитали доходы и убытки

Банки посчитали доходы и убытки

В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. 

27 января 2017, 04:20
На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли 62-й производственный корпус, на котором с 1977 года выпускалась одна единственная модель — трехдверная Lada 4x4 (Нива).
 
Как пишет «Русский автомобиль», на последний экземпляр легендарного внедорожника, собранного в цеху, рабочие наклеили плакат «Прощай Нива».
 
В 
25 декабря 2016, 02:23
Посол Франции в России приедет в Тольятти

Посол Франции в России приедет в Тольятти

2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.

Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской 
29 октября 2016, 04:41
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самый большой объем вкладов населения в "АктивКапитал Банке" - 20 миллиардов 669 миллионов рублей. На второй позиции с показателем в 18 миллиардов 132 миллиона "Газбанк", третью строчку занимает "Кошелев-Банк", на его счетах у физлиц 10 миллиардов 870 миллионов рублей. В 

19 октября 2016, 04:50
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями

АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями

«АвтоВАЗ» заявил, что ведет работы по созданию автомобиля с революционными технологиями. О начале разработки собственных систем безопасности на российском автомобильном предприятии сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источники в руководстве завода.

Революционный автомобиль от «АвтоВАЗа» может получить суперсовременную систему слежения за трассой, которая обеспечивает безопасность, 

22 сентября 2016, 01:13
В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей

В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей

Сотрудники коммунальных служб подсчитывают убытки. Неизвестные украли или повредили несколько комплектов фирменных ограждений.

Новые ограждения с подсветкой и специальным механизмом разработали и начали выпускать около двух лет назад. Их использовали во время земляных работ. С начала 2016 года коммунальщики лишились уже 

19 августа 2016, 02:28
Госфинконтроль выявил самые убыточные муниципальные предприятия Самары

Госфинконтроль выявил самые убыточные муниципальные предприятия Самары

Региональный Госфинкотроль впервые готовит рейтинг эффективности областных министерств и ведомств. Впоследствии эта информация будет выставлена на всеобщее обозрение. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказала заместитель председателя правительства - руководитель службы государственного финансового контроля Самарской области Ольга 

23 июня 2016, 03:10
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