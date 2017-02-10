Группа АВТОВАЗ уменьшила операционный убыток по итогам прошлого года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Если в 2015-м он составил 24 миллиарда 700 миллионов рублей, то в 2016-м на 36.8% меньше - 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Чистый убыток, включая обесценение и затраты на реструктуризацию: 44 миллиарда 800 миллионов.
Улучшение финансовых результатов, по мнению топ-менеджмента, произошло за счет интенсивных мер по оздоровлению - снижения затрат на закупки за счет дополнительной локализации производства, оптимизации использования площадей предприятия и ряда других. Несмотря на то, что российский рынок сократился на 12%, розничные продажи LADA уменьшились лишь на 1%, при этом их доля в общем объеме продаж легковых автомобилей выросла на 2.2 процентных пункта до 20.1%. При этом выручка увеличилась до 184 миллиардов 900 миллионов рублей, что на 4.8% выше, чем в 2015-м.
|
Банки посчитали доходы и убытки
|
27 января 2017, 04:20
|
На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
|
25 декабря 2016, 02:23
|
Посол Франции в России приедет в Тольятти
2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.
Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
|
29 октября 2016, 04:41
|
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре
|
19 октября 2016, 04:50
|
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
|
29 сентября 2016, 10:49
|
АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями
«АвтоВАЗ» заявил, что ведет работы по созданию автомобиля с революционными технологиями. О начале разработки собственных систем безопасности на российском автомобильном предприятии сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источники в руководстве завода.
Революционный автомобиль от «АвтоВАЗа» может получить суперсовременную систему слежения за трассой, которая обеспечивает безопасность, …
|
22 сентября 2016, 01:13
|
В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей
Сотрудники коммунальных служб подсчитывают убытки. Неизвестные украли или повредили несколько комплектов фирменных ограждений.
Новые ограждения с подсветкой и специальным механизмом разработали и начали выпускать около двух лет назад. Их использовали во время земляных работ. С начала 2016 года коммунальщики лишились уже …
|
19 августа 2016, 02:28
|
Госфинконтроль выявил самые убыточные муниципальные предприятия Самары
Региональный Госфинкотроль впервые готовит рейтинг эффективности областных министерств и ведомств. Впоследствии эта информация будет выставлена на всеобщее обозрение. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказала заместитель председателя правительства - руководитель службы государственного финансового контроля Самарской области Ольга …
|
23 июня 2016, 03:10