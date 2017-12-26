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Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю
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25 декабря 2017, 03:39
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В Турции появится специальная деревня для бездомных кошек
Турецкие информагентства рассказали о необычном проекте. В провинции Чанаккале скоро стартует строительство деревни для кошек.
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22 декабря 2017, 02:06
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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих …
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18 декабря 2017, 09:01
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Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года
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14 декабря 2017, 04:56
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АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta
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12 декабря 2017, 04:19
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АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании
АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.
«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут …
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30 ноября 2017, 09:02
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В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти
В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. …
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27 ноября 2017, 10:54
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В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada
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17 ноября 2017, 09:03
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Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции
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13 ноября 2017, 10:31
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В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
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2 ноября 2017, 03:12
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В Турции предложили отменить систему «все включено» для туристов
В Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) прозвучал призыв к представителям турбизнеса отменить так полюбившуюся россиянам систему «все включено». Как считают авторы инициативы, данная схема тормозит развитие торговли и ремесел в туристических регионах, ведь сытые и хмельные путешественники реже посещают …
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1 ноября 2017, 09:32