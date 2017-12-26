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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю

Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю

Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю. Сумма исковых требований - свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Стороны спорили за земельный участок на Южном шоссе площадью 2,5 гектара, на котором размещается автостоянка. Согласно материалам дела на сайте 

25 декабря 2017, 03:39
В Турции появится специальная деревня для бездомных кошек

В Турции появится специальная деревня для бездомных кошек

Турецкие информагентства рассказали о необычном проекте. В провинции Чанаккале скоро стартует строительство деревни для кошек.
Обитателями этого населенного пункта станут, в первую очередь, бездомные и больные животные, которым нужен ночлег и квалифицированная помощь. На нескольких сотнях квадратных метров будут размещены 

22 декабря 2017, 02:06
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих 

18 декабря 2017, 09:01
Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года

Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года

Стоимость номеров в отелях Турции в следующем году будет на уровне туристического сезона 2017-го. О таком прогнозе говорят российские информагентства со ссылкой на туроператоров. При этом эксперты оговариваются, что если спрос станет падать, то аналогичная тенденция будут наблюдаться и с 

14 декабря 2017, 04:56
АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, 

12 декабря 2017, 04:19
АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.

«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут 

30 ноября 2017, 09:02
В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти

В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. 
27 ноября 2017, 10:54
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
Находке примерно 3 тысячи лет, считают специалисты. Судя по всему, ее возвели в эпоху древнего царства, располагавшегося на 

13 ноября 2017, 10:31
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
В Турции предложили отменить систему «все включено» для туристов

В Турции предложили отменить систему «все включено» для туристов

В Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) прозвучал призыв к представителям  турбизнеса отменить так полюбившуюся россиянам систему «все включено». Как считают авторы инициативы, данная схема тормозит развитие торговли и ремесел в туристических регионах, ведь сытые и хмельные путешественники реже посещают 

1 ноября 2017, 09:32
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