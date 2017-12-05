АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне тоже лишь один заметный нюанс - переключатель видов топлива со светодиодными индикаторами. Изменилось багажное отделение, где под специальным пластиковым кожухом спрятали 90-литровый баллон с метаном. По расчетам экспертов, на 400-километровом участке трассы затраты на газ будут впятеро меньше, чем если бы водитель использовал бензин АИ-95.
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АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей
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4 декабря 2017, 08:01
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АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании
АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.
«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут …
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30 ноября 2017, 09:02
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АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus
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29 ноября 2017, 12:57
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В России водителям-новичкам хотят запретить управлять мощными автомобилями
Для автолюбителей, имеющих стаж вождения до 4 лет, хотят установить ограничения мощности эксплуатируемого транспортного средства. С такой инициативой выступила организация "Коллективная защита".
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24 ноября 2017, 02:21
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Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру
Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
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21 ноября 2017, 03:18
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В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada
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17 ноября 2017, 09:03
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АвтоВАЗ надеется на прибыль
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14 ноября 2017, 05:22
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Lada Granta оснастят системой дистанционного управления
Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто …
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13 ноября 2017, 08:04
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К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"
По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
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5 сентября 2017, 03:19
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Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой
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19 мая 2017, 08:35
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Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
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29 сентября 2016, 10:49
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Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей "Лада Веста"
На машинах будут ездить чиновники администрации Самарской области. В перспективе планируется закупка минимум 50 автомобилей, в дальнейшем на них должны пересесть 80% чиновников. Новинку первым лично опробовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Подробности и оценка первого лица области - в …
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11 ноября 2015, 03:00