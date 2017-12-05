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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

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«Это латиноамериканское государство помнит и уважает бренд LADA, здесь до 

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Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, 

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В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

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АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ надеется на прибыль

АвтоВАЗ в следующем году может получить чистую прибыль и выплатить дивиденды. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он, как передает «ТАСС», выразил надежду, что такие шансы есть.

Компании уже удалось выйти на операционную прибыль, если в 
14 ноября 2017, 05:22
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
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К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей

К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"

По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
Машины передадут компании-оператору такси. Наиболее вероятным кандидатом, эксперты называют сервис "Яндекс-Такси". Именно он будет обслуживать гостей, которые 

5 сентября 2017, 03:19
Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
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19 мая 2017, 08:35
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

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"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
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Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей "Лада Веста"

На машинах будут ездить чиновники администрации Самарской области. В перспективе планируется закупка минимум 50 автомобилей, в дальнейшем на них должны пересесть 80% чиновников. Новинку первым лично опробовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Подробности и оценка первого лица области - в 
11 ноября 2015, 03:00
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