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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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Сызранца прирезали под бой курантов
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10 января 2019, 08:19
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В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
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9 января 2019, 09:13
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей
К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.
«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около …
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24 декабря 2018, 04:03
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На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам
Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 …
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19 декабря 2018, 12:10
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ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов
Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться …
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6 декабря 2018, 08:12
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина, сообщает пресс-служба регионального УФСВНГ.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, …
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6 декабря 2018, 05:05
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Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей
Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
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11 мая 2017, 02:03
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Audi вновь начнут выпускать в России
Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
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27 апреля 2017, 02:53
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Volvo может начать сборку автомобилей в России
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31 марта 2017, 05:21
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В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio
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15 марта 2017, 10:00