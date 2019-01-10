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Материалы по теме:

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
Сызранца прирезали под бой курантов

Сызранца прирезали под бой курантов

В Сызрани возбуждено уголовное дело из-за убийства 34-летнего местного жителя. По информации правоохранителей, мужчина был убит 1 января на Образцовской площадке. По версии следствия, на улице Циолковского 32-летняя женщина повздорила со своим знакомым, схватилась за нож и нанесла своей жертве 
10 января 2019, 08:19
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом 
9 января 2019, 09:13
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей

«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках 
26 декабря 2018, 08:27
«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

«АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует значительное расширение модельного ряда. К этому времени предприятие планирует выпустить восемь новых моделей, а еще для 9 машин произвести фейслифтинг. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 

24 декабря 2018, 04:03
На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

На «АвтоВАЗе» сменился вице-президент по закупкам

Новые назначения на тольяттинском «АвтоВАЗе»: с 1 января должность вице-президента по закупкам займет Сирилл Дрюан-Шарно. Венкатрам Мамиллапалле, занимавший эту позицию с 2014 года, продолжит свою карьеру в Альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Сирилл Дрюан-Шарно родился в 1975 
19 декабря 2018, 12:10
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться 
6 декабря 2018, 08:12
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина, сообщает пресс-служба регионального УФСВНГ.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, 
6 декабря 2018, 05:05
Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
По его словам, в самое ближайшее время дальневосточная площадка компании приступит к производству двигателей. А несколько позже увеличится и 

11 мая 2017, 02:03
Audi вновь начнут выпускать в России

Audi вновь начнут выпускать в России

Германская автомобильная корпорация Volkswagen собирается возобновить производство автомобилей Audi в России. Как утверждает руководство компании, VW намеревается заключить с властями специнвестконтракт, по примеру концерна Daimler, а также анализирует разные схемы возобновления выпуска Audi .
По словам экспертов, модели, которые производятся 

27 апреля 2017, 02:53
Volvo может начать сборку автомобилей в России

Volvo может начать сборку автомобилей в России

Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России.  Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный 

31 марта 2017, 05:21
В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

В Санкт-Петербурге началось тестовое производство нового поколения Kia Rio

На заводе Hyundai в Петербурге стартовала тестовая сборка нового седана Kia Rio. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на руководство концерна.
По словам представителей предприятия, тестовый выпуск нового седана осуществляется в рамках подготовки к серийному производству Kia Rio. В 

15 марта 2017, 10:00
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