В Самарской области в полном объеме погасили задолженность по зарплате более чем одной тысячи сотрудников тольяттинского «АвтоВАЗагрегата», об этом сообщает Генеральная прокуратура России. Долг перед рабочими составлял более 67 млн руб.
В течение трех лет по заявлениям надзорного ведомства судом вынесено около 2 тысяч 300 постановлений в интересах работников завода. Задолженность была погашена благодаря взаимодействию прокуратуры, органов государственной власти Самарской области и конкурсного управляющего предприятием. На сегодняшний день на контроле надзорного органа остается вопрос долга перед работниками объявленных банкротами двух дочерних фирм предприятия - «АвтоВАЗагрегатТранс» и «ПошивАвтоВАЗагрегат», который составляет около 30 млн рублей.
«АВА» был одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа. Завод выпускал более 400 наименований номенклатуры, включая сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем. Сейчас предприятие находится в последней стадии банкротства – конкурсном производстве.
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