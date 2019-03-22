Служба исследований HeadHunter, проведя опрос, выяснила, почему бизнесу Самарской области никак не обойтись без командировок. Так, 49% респондентов ответили, что без служебных поездок их компания не смогла бы эффективно функционировать. Еще 39% считают, что если и есть возможность свести количество …