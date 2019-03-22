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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Житель Сызрани, задолжавший родственнику деньги, пошел на аферу и получил проблемы с законом. Мужчина занял приличную сумму и не спешил отдавать. Во время очередной посиделки речь зашла о возврате денег. Должник решил отдать своему кредитору банковскую карту. Родственник взял «пластик», 
9 марта 2019, 09:39
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 

1 июня 2018, 08:58
История с банкротством тольяттинского «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение

История с банкротством тольяттинского «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение

Получила продолжение история со скандальным банкротством тольяттинского завода «АвтоВАЗагрегат». Сейчас его имущество продается на торгах в форме публичного предложения.
Компания "РТ Капитал", выбранная конкурсным кредитором, обратилась в областной арбитражный суд с требованием внести изменения в положение о продаже активов. Дочерняя 

15 мая 2018, 03:49
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

14 марта 2018, 04:30
Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий требует аннулировать сделки «АвтоВАЗагрегата» на полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» требует аннулировать сделки по перечислению заводом более 550 млн рублей на счета «Новикомбанка», за полгода до остановки предприятия.

Речь идет об оспаривании 8 кредитных договоров, заключенных в первом полугодии 2015-го. Данная процедура позволит вернуть начисленные кредитной организации 

31 января 2018, 08:05
В Тольятти прекращено уголовное дело против экс-главы «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти прекращено уголовное дело против экс-главы «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти Комсомольский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия «АвтоВАЗагрегат» Виктора Козлова. В прошлом эта организация являлась одним из крупнейших поставщиков комплектующих для завода АвтоВАЗ, а сейчас находится на последней стадии банкротства. Козлова обвиняли в 
16 января 2018, 04:06
Самыми плохими работниками в Европе назвали россиян

Самыми плохими работниками в Европе назвали россиян

Российские работники признаны самыми неэффективными в Европе. Согласно данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), индекс эффективности служащего из России оценивается в 25,9 пункта. Для сравнения: аналогичные показатели в США равны 64 пунктам. У Греции, которая сейчас переживает экономический 
10 августа 2015, 04:56
На «Тольяттикаучуке» выясняют причины инцидента с двумя пострадавшими рабочими

На «Тольяттикаучуке» выясняют причины инцидента с двумя пострадавшими рабочими

Стали известны подробности несчастного случая, в результате которого в Тольятти пострадали двое рабочих. Инцидент произошел на территории ООО «Тольяттикаучук». По данным пресс-службы компании, сегодня, 28 мая, в 8:15 «произошел хлопок на латексной емкости (объем 300 куб. м) установки выделения 
28 мая 2014, 04:13
74% работников Самарской области любят ездить в командировки

74% работников Самарской области любят ездить в командировки

Служба исследований HeadHunter, проведя опрос, выяснила, почему бизнесу Самарской области никак не обойтись без командировок. Так, 49% респондентов ответили, что без служебных поездок их компания не смогла бы эффективно функционировать. Еще 39% считают, что если и есть возможность свести количество 

29 апреля 2013, 01:58
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